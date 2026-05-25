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王驍屢莫名破案 「不正常」角色特質演得過癮

娛樂新聞組／綜合報導
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王驍在「低智商犯罪」中飾演腦洞清奇的刑警「張一昂」。(取材自微博)
王驍在「低智商犯罪」中飾演腦洞清奇的刑警「張一昂」。(取材自微博)

大陸演員王驍憑藉扎實演技塑造過多個令觀眾印象深刻的角色。近日，他在電視劇「低智商犯罪」中飾演腦洞清奇、從不按牌理出牌，卻總能奇蹟破獲大案的刑警「張一昂」。在接受採訪時，王驍大方坦言，正是張一昂身上那股「不正常」的特質讓自己演得非常過癮，這種另類感反而強烈激發了身為演員的表演慾。

新快報報導，「低智商犯罪」中，張一昂堪稱刑警界的異類。面對企圖跳樓的輕生者，他會一本正經地朗誦冷門詩句試圖挽留；被派往三江口調查命案時，他一心只想著早點回省城交差，卻偏偏憑著極強的「錦鯉體質」歪打正著屢破奇案。

對於這個角色獨特的破案邏輯，王驍用八個字來總結，「事急從權，事緩則圓」。他解釋，張一昂遇到事情時從不盲目往前衝，而是習慣先緩一緩、放一放。在旁人眼中這或許是裝傻或束手無策，但王驍卻將其延伸為一種生活感悟，「生活中遇到難題時不必急著做決定或評判，慢下來，反而能激發出全新的思路」。張一昂的「穩」，不僅讓自己保持清晰，也能起到穩定周圍人心的作用。

傳統認知中，主角的魅力往往與完美、強大掛鉤，但王驍認為張一昂的吸引力恰恰來自他人格中的「缺陷」。王驍指出，這種缺陷在日常生活中每個人都有，例如遇到矛盾時會不自覺地顧左右而言他。當這些小毛病出現在一個刑警身上時，反而打破了刻板印象，充滿了真實的趣味。

報導提到，王驍其實也心疼張一昂明明內心善良卻常要承受誤解，本質上帶有悲劇色彩。最讓他動容的是，張一昂面對孤獨時的姿態——將自己沉浸在詩歌與日復一日的工作中，受了委屈也不往心裡去，自我消化後轉身又是一臉樂呵呵的模樣。正是這種不完美的真實與樂觀，成功俘獲了觀眾的心。

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