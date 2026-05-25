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張凌赫曬九宮格密友照 C位不是田曦薇竟是「她」

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫曬出九宮格好友照，金靖穩居C位。(取材自微博)
張凌赫曬出九宮格好友照，金靖穩居C位。(取材自微博)

憑藉古裝熱播劇「逐玉」人氣再度登頂的陸劇男神張凌赫，日前在個人社群平台上大方曬出一組「九宮格」私服合照，並暖心寫下，「見面了！這次給兄弟姐妹們拍照了」，讓不少「逐玉」CP粉開心極了，期待能看見他與女主角田曦薇的甜蜜互動，沒想到仔細一看，「C位」竟然是喜劇女神金靖，意外掀起熱烈討論。

據悉，這張照片記錄的是綜藝「開始推理吧」第四季的錄製現場。「九宮格」除了張凌赫與金靖的姐弟同框外，還有劉宇寧以及新生代男星周柯宇的身影。而張凌赫之所以大方將金靖獨照擺在正中心，全因兩人私下交情匪淺。

據了解，兩人曾在古裝劇「雲之羽」中飾演一對相愛相殺的姐弟，從此建立起極為深厚的「革命情感」與默契。不論是在戲內還是戲外，金靖總愛用幽默逗趣的言渲染氣氛，甚至時不時在節目中「調戲」高冷形象的張凌赫，逼得男神只能無奈傻笑。連張凌赫「牛牛」這個綽號都是金靖取的。

面對無厘頭的金靖，張凌赫也總能精準接梗、適時反擊。這種不拘小節、相處毫無壓力的「神仙姐弟情」，早就成為粉絲津津樂道佳話。

隨著「開始推理吧」第四季正式開播，早已拉滿觀眾的期待值。粉絲們也紛紛留言盛讚，「內娛終於有不炒作的異性友情了」、「有一種友情叫張凌赫與金靖」、「期待這對豪門姐弟在推理節目裡繼續相愛相殺」。

金靖(左)和張凌赫是圈內有名的「神仙姐弟」。(取材自微博)
金靖(左)和張凌赫是圈內有名的「神仙姐弟」。(取材自微博)

劉宇寧 周柯宇 張凌赫

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