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杭州開唱摔倒 張靚穎自嘲：你們坐3小時，我只坐了1秒

娛樂新聞組／綜合報導
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張靚穎在台上勁歌熱舞。(取材自微博)
張靚穎在台上勁歌熱舞。(取材自微博)

大陸人氣手張靚穎日前在杭州舉辦個人演唱會，不料穿著高跟鞋熱辣跳舞時，不慎摔倒，整個人坐在了舞台上，引發全場觀眾驚呼連連。但她在跌倒瞬間依舊緊握麥克風、歌聲未中斷，並且以極快速度調整狀態、秒起身繼續演出，展現天后級舞台實力。

歌曲結束後，張靚穎第一時間向台下觀眾報平安。她語帶輕鬆地笑說，「沒事沒事，真沒事，這個原地盤了個腿。沒問題，真的沒問題，就是高跟鞋拐了一下，而且就是坐了一下」，隨後更搞笑稱，「你們坐3小時，我才坐1秒鐘」，逗得全場觀眾笑翻天。

其實，這不是張靚穎第一次面臨舞台驚魂。去年10月的西安生日演唱會上，她在深情演唱歌曲「暗戀」時，因視線死角不慎從約2公尺高的升降台踩空墜落。據現場觀眾透露，張靚穎摔下舞台後同樣展現驚人毅力，儘管手腕瘀青、腿部泛紅，她也只在台下調整了20秒便再度登台續唱，甚至還自嘲「這波算是證明老當益壯」。

演唱會當天，現場化為璀璨星海，張靚穎以高空降落華麗開場，接連飆唱「野心家」、「畫心」等多首經典歌曲，引起台下萬人震撼大合唱，應援聲浪掀翻穹頂，網友紛紛激讚「現場簡直是細糠」、「聽完能量補滿」，封她為無可替代的「舞台真神」。

做小，搭用 張靚穎在台上不慎跌倒，但依舊手握麥克風。(取材自微博)
做小，搭用 張靚穎在台上不慎跌倒，但依舊手握麥克風。(取材自微博)

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