我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃剩3周 梅西「傷退」阿根廷衛冕路蒙陰影

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

曾在「鏢人」虐戀 此沙、陳麗君被爆秘密交往 雙方工作室闢謠

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
此沙(左)、陳麗君曾合作過武俠電影「鏢人：風起沙漠」。(取材自微博)
此沙(左)、陳麗君曾合作過武俠電影「鏢人：風起沙漠」。(取材自微博)

有八卦博主近日以「90花×95生」為線索預告將爆料戀情，隨後便有網友在社交平台上直接點名越劇演員陳麗君與演員此沙「祕密交往」，引發多個娛樂營銷號瘋狂轉發，迅速登上熱搜。不過，雙方工作室也隨即「光速闢謠」，強硬否認傳聞。

面對緋聞，陳麗君方率先做出回應，委託律師發布正式聲明，強調相關言論純屬惡意捏造，已嚴重侵犯其名譽權，將依法追究造謠者的法律責任；此沙工作室隨後緊接著發文闢謠，直接在謠言截圖上打上醒目的紅色「假」字，並明確澄清兩人僅為共同合作的「同事關係」，呼籲大眾切勿信謠傳謠。

其實，這場緋聞從一開始就被雙方粉絲強烈質疑。爆料者所謂的「實錘」僅為純文字敘述，毫無同框照片或具體證據。兩人唯一的公開交集，是合作2025年春節檔的武俠電影「鏢人：風起沙漠」。

片中，陳麗君飾演「阿育婭」，此沙則飾演其前未婚夫「和伊玄」，兩人有一段從青梅竹馬走向背叛與復仇的「恨海情天」虐戀。由於兩位演員演技精湛，片中的悲劇CP讓不少觀眾意難平。

甚至有入戲太深的網友將片場花絮、路演互動及行程安排等加以「過度解讀」，才讓這段銀幕情緣演變成現實中的烏龍緋聞。不過，也有人認為兩人其實很有CP感，笑稱「如果是真的也不錯」。

上一則

戲說從頭╱「男公館」挨轟全廢話 陳奕：恭喜終於看懂了

下一則

曬38年前與馬英九晨跑照 銀霞在醫院過67歲生日感嘆人生

延伸閱讀

狗仔爆白鹿密戀鮮肉周翊然？粉絲闢謠：同小區不等於同居

狗仔爆白鹿密戀鮮肉周翊然？粉絲闢謠：同小區不等於同居
景甜被指代孕索3億人民幣 拒取卵再討5千萬美元 工作室駁

景甜被指代孕索3億人民幣 拒取卵再討5千萬美元 工作室駁
曾說想生帥兒子？景甜捲3億代孕風波 工作室斥「造謠」喊告

曾說想生帥兒子？景甜捲3億代孕風波 工作室斥「造謠」喊告
藏不住了？周也當街「撩衣熱吻」神秘男…網友狂猜是「23歲鮮肉演員」

藏不住了？周也當街「撩衣熱吻」神秘男…網友狂猜是「23歲鮮肉演員」

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
重讀天月（右）親回孫安佐金主、槍枝等傳聞。(重讀天月提供)

和孫鵬協議公開 孫安佐經紀人：他也不希望兒子影響到我

2026-05-21 08:52
某夜的胡歌。（取材自微博）

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

2026-05-24 07:00
王一博再度獲得「泰利獎」，創下內娛新紀錄。(取材自微博)

兩年沒拍片在忙什麼？ 王一博「探索新境」蟬聯國際「泰利獎」

2026-05-21 22:29

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美

胡歌被確診為「早F晚E」 粉絲心疼：不用那麼完美
暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地

暑假快到了 全美這7處獲評最佳度假勝地