曾在「鏢人」虐戀 此沙、陳麗君被爆秘密交往 雙方工作室闢謠

此沙(左)、陳麗君曾合作過武俠電影「鏢人：風起沙漠」。(取材自微博)

有八卦博主近日以「90花×95生」為線索預告將爆料戀情，隨後便有網友在社交平台上直接點名越劇演員陳麗君與演員此沙「祕密交往」，引發多個娛樂營銷號瘋狂轉發，迅速登上熱搜。不過，雙方工作室也隨即「光速闢謠」，強硬否認傳聞。

面對緋聞，陳麗君方率先做出回應，委託律師發布正式聲明，強調相關言論純屬惡意捏造，已嚴重侵犯其名譽權，將依法追究造謠者的法律責任；此沙工作室隨後緊接著發文闢謠，直接在謠言截圖上打上醒目的紅色「假」字，並明確澄清兩人僅為共同合作的「同事關係」，呼籲大眾切勿信謠傳謠。

其實，這場緋聞從一開始就被雙方粉絲強烈質疑。爆料者所謂的「實錘」僅為純文字敘述，毫無同框照片或具體證據。兩人唯一的公開交集，是合作2025年春節檔的武俠電影「鏢人：風起沙漠」。

片中，陳麗君飾演「阿育婭」，此沙則飾演其前未婚夫「和伊玄」，兩人有一段從青梅竹馬走向背叛與復仇的「恨海情天」虐戀。由於兩位演員演技精湛，片中的悲劇CP讓不少觀眾意難平。

甚至有入戲太深的網友將片場花絮、路演互動及行程安排等加以「過度解讀」，才讓這段銀幕情緣演變成現實中的烏龍緋聞。不過，也有人認為兩人其實很有CP感，笑稱「如果是真的也不錯」。