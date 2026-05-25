瘋傳「找年輕武僧換心」李連杰怒斥：二次傷害家屬

李連杰認為幹細胞傳言也很苦惱。（取材自微博）

「功夫皇帝」李連杰 去年8月因頸部腫瘤接受手術，近來狀態明顯回春，卻也因此再度捲入健康謠言風波。網路上不僅瘋傳他接受「換血療程」，甚至還出現「移植20多歲年輕武僧心臟」等誇張說法。面對長期發酵的不實傳聞，李連杰近日在受訪時嚴正回應，不僅再度駁斥，更直言這類內容已傷及無辜者家屬。

針對「年輕武僧換心」的離譜說法，李連杰坦言自己被造謠已不是第一次，「說我怎樣都無所謂，我是公眾人物。」但他認為，謠言中牽扯一位不存在或被影射的年輕武僧，甚至暗示其離世，這已經不是單純的八卦，而是可能對他人家庭造成二次傷害。

為了澄清傳言，李連杰甚至向AI語言模型查詢相關醫療資訊，並指出心臟移植有嚴格時效限制，通常必須在極短時間內完成匹配與手術，而術後患者也需要長時間住院休養。他更直接拿出時間線反駁，表示網傳時間點根本對不上。

李連杰透露，若按照外界流傳的說法推算，當時他其實正在新疆探班電影「鏢人」，到片場向吳京學習現代電影拍攝方式，前後待了約10天，甚至長時間熬夜工作，「有時間、有錄影、有證據」，與接受重大器官移植後需要靜養的情況完全不符。

然而換心傳言才剛降溫，另一個「幹細胞逆齡」說法又開始流傳。由於近期精神狀態看起來比過去更好，李連杰坦言，就連多年沒聯絡的朋友都突然跑來追問：「你到底去哪打幹細胞？是哪一牌？」

相較於換心謠言，他認為幹細胞相關說法反而更難澄清。因為這類話題與醫療、保健和延緩老化有關，聽起來更容易讓人相信，也更貼近大眾追求健康與長壽的心理。

李連杰感嘆，如今「清者自清」已經越來越難成立，有些人其實知道事情不是真的，卻仍選擇持續散播，只因能帶來流量與關注。他無奈表示，當故事不斷被重複傳播後，最後往往演變成「謊話說了一千遍，就變成真理」，也呼籲外界面對資訊時，應保有理性與獨立思考能力。