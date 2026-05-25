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楊紫「家業」才開紅盤… 新劇又是大女主 將扮霸氣女皇帝

娛樂新聞組／即時報導
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楊紫在「家業」中飾演的「李禎」是個製墨高手。(取材自微博)
楊紫在「家業」中飾演的「李禎」是個製墨高手。(取材自微博)

陸劇女神楊紫近年憑藉「國色芳華」、「生命樹」奠定不敗地位，不僅剛殺青民國新劇「玉蘭花開君再來」，近日更傳出她的下一部劇將挑戰自我極限，接下央視出品的歷史大劇「女君和熹」。楊紫將在劇中挑戰飾演中國歷史上第一位臨朝稱制的皇后「鄧綏」，演繹一代霸氣女皇的傳奇一生，消息一引發大批網友與書迷熱烈期待。

據悉，「女君和熹」找來「如懿傳」、「玫瑰的故事」頂級導演汪俊親自操刀，該劇講述東漢和帝的和熹皇后「鄧綏」在男尊女卑的時代裡，憑藉卓越的政治智慧掌權，25歲便臨朝稱制，執政16年間平定羌亂、恢復西域統治、改革吏治，甚至引導蔡倫改進造紙術，堪稱「古代滿級大女主」。該劇目前仍處於籌備與劇本創作階段，預計最快將於2027年開機。

「女君和熹」有別於一般的少女成長劇，女主設定一出場便需具備四平八穩的強大氣場，對楊紫的演技將是更高層次的考驗。

事實上，楊紫近年的接戲策略已從「衝流量」轉向「展現實力」深度作品。除了剛完工的民國傳奇劇與籌備中的歷史大劇，她目前熱播中的製墨古裝劇「家業」同樣開出紅盤。

楊紫在「家業」中飾演徽州李墨世家的八房么女「李禎」，她不畏艱難、打破傳統行規投身製墨，堅毅形象大獲好評。該劇不但完勝同檔期楊洋主演的武俠新劇「雨霖鈴」，「李禎」更在貓眼角色熱度榜斬獲亞軍，魅力不容小覷。

楊紫

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