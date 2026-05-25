風波後首度公開亮相…王鶴棣「線上線下」人氣不墜

王鶴棣風波後首度露面，狀況相當不錯。(取材自微博)

大陸藝人王鶴棣 近日因在綜藝節目「親愛的客棧2026」收官階段中，因對獎項設置及沈月「小群」言論表達「不舒服」，引發全網輿論風暴，讓他一度掉粉逾10萬。風波後，王鶴棣首度公開現身蘇州參加品牌發表會，他身穿簡約白色西裝亮相，狀態從容自信，看似未受相關事件影響。

據現場與線上數據顯示，這場風波並未擊垮王鶴棣的人氣。在當晚的新品發布會直播中，王鶴棣登場前的線上觀看人數維持在2萬人左右，但當他盛裝步入舞台中央時，直播間在線人數瞬間呈現「垂直式線條」飆升，秒速突破10萬大關。

在直播過程中，王鶴棣一度暫時離場，人數隨即回落至3萬，但當他再度返回舞台時，在線人數又立刻重返10萬高位，展現超凡「吸睛能力」。

除了直播間彈幕如潮水般刷屏外，整場直播的累計點讚量也迅速衝破500萬次。據悉，多平台加總的觀看人次已突破千萬，其中微博 平台觀看人次超1300萬，視頻號也交出200萬觀看的傲人成績單。而在蘇州活動的線下場館內，大批死忠粉絲更早早到場守候，齊心協力將現場化為一片震撼的「紫色應援海」，並高舉紙板為偶像打氣，現場歡呼聲經久不息。