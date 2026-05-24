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「奔跑吧」新季開播 2元老李晨、鄭愷缺席宣傳 網熱議

中國新聞組／北京24日電
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「奔跑吧」播出，2元老成員鄭愷（左）、李晨（右）沒參與宣傳引熱議。（取材自微博）
「奔跑吧」播出，2元老成員鄭愷（左）、李晨（右）沒參與宣傳引熱議。（取材自微博）

中國綜藝節目「奔跑吧」第14季最新一期播出後，李晨與鄭愷首度同步缺席節目宣傳，引發外界熱議。兩人身為節目自2014年開播以來僅存的初代元老成員，過去12年幾乎每期都會準時發文宣傳，此次卻在5月22日節目播出後同時沉默，「李晨、鄭愷跑男停宣」也隨即登上微博熱搜。

綜合媒體報導，本期節目播出後，包括白鹿范丞丞等常駐嘉賓均在微博發文宣傳，但李晨與鄭愷均未更新相關內容。直到隔天，鄭愷工作室才補發宣傳文案，李晨則始終未提及節目。

不少網友認為，兩人停宣與近期節目爭議有關。部分觀眾指出，兩人在節目中的鏡頭與海報站位近年明顯弱化，多次被安排在邊緣位置。另有觀眾發現，騰訊視頻播放頁面的「不感興趣」選項中，系統會直接顯示「不喜歡李晨」「不喜歡鄭愷」，引發部分粉絲不滿。

據報導，4月底播出的節目內容也曾掀起討論。節目中，白鹿曾建議新人以「漫不經心戰術」應對李晨與鄭愷，形容兩人是「團魂特別燃的老人家」，還調侃鄭愷撕名牌前「莫名其妙熱身」，引發兩人粉絲反彈。

隨著節目邁入第14季，收視表現也持續受到討論。有觀眾認為，節目近年逐漸從競技綜藝轉向文旅、慢綜藝風格，李晨過去「大黑牛」的力量形象，以及鄭愷「小獵豹」的速度特色，缺乏發揮空間。

對於停宣原因，外界看法不一。部分網友認為，兩人多年來堅守節目，如今遭到邊緣化，「不是反對新人，而是心疼12年的付出被輕慢」；也有人認為不應過度解讀，指出鄭愷可能因工作繁忙未及時宣傳，而李晨近期則專注公益活動。

報導指出，李晨與鄭愷目前仍是「奔跑吧」唯一全程參與14季錄製的初代成員。隨著鄧超、陳赫等早期成員陸續退出，兩人也成為節目歷史最久的固定班底。

微博 范丞丞 白鹿

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