孫浩演活「主角」秦腔老藝人 網讚：值得最佳男配

孫浩在「主角」飾演苟存忠，細膩演技獲得觀眾一片好評。（取材自澎湃新聞）

改編自陳彥獲茅盾文學獎同名小說的電視劇「主角」播出後連五天收視第一，孫浩在劇中飾演秦腔老藝人苟存忠的細膩演技，獲得觀眾一片好評，有網友發起「孫浩值得最佳男配」話題，認為他「演活了老一輩藝人的風骨」。孫浩說，影視行業浮沉20多年，苟存忠是他最愛的人生角色，「我一輩子都會想著他」，「 演過一次，夠了」。

據南方娛樂網、澎湃新聞報導，苟存忠風骨凜然、沉穩堅定，他藏戲服、護傳統，在絕境中等待老戲重生，是「主角」中最被喜愛的角色之一。孫浩將角色「嚴師慈父」的雙重特質刻畫得淋漓盡致。

孫浩沒學過戲曲，連蘭花指都不會「拿」，孫浩說，好在他認識很多男旦朋友和藝術家，「我小時候見過梅葆玖老師，我跟於魁智、李勝素老師還一起演出過，這些京劇 藝術家們把行當裡的一招一式帶入到生活裡，我太熟悉他們那個『勁兒』了。」

為了「成為」苟存忠，孫浩專程赴西安觀察退休老藝人生活，從零學習秦腔身段。劇中「起水袖」、「繫戲服帶」等動作和眼神，一個一個練，分寸拿捏恰到好處。高難度戲曲動作「八十一口連珠火」，他都親自完成，練到最後，「秦腔大師能吹一百多，我能吹八十多」，拍攝時沉浸角色的落淚鏡頭更引發現場自發掌聲。

苟存忠在生命最後一刻堅持完成舞台演出，含笑倒在戲台上，以「戲比天大」的信念填補畢生遺憾，這一場景被觀眾稱為「年度最催淚橋段」。大量觀眾在社交平台發起「孫浩值得最佳男配」話題，認為他「演活了老一輩藝人的風骨」，相關話題下還湧現「哭乾眼淚」、「開演維權」等反饋，印證了其表演的深入人心。

孫浩被問起苟存忠這個角色在他飾演的角色譜系中排第幾時，非常篤定地說：「第一名」。他做出一個雙手合十的手勢說：「真是老天開了眼，給我這麼一個角色，我一輩子都會想著他。可能以後沒有機會再演這種角色了，但演過一次，夠了。」

「主角」中苟存忠，終於讓孫浩有了「人生角色」。戲裡的苟存忠一生渴望舞台，把一身絕技傳給了徒弟，最後在一場烈火中燒盡了自己的遺憾，戲外的孫浩也用在影視這個行當裡20多年的沉浮，演活了這個角色。