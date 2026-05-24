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庾澄慶「歌手」首輪慘遭淘汰 伊能靜1句話疑暗挺前夫

娛樂新聞組／綜合報導
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伊能靜評論的一番話被外界認為是在暗挺前夫庾澄慶。(取材自微博)
伊能靜評論的一番話被外界認為是在暗挺前夫庾澄慶。(取材自微博)

庾澄慶（哈林）近日登上「歌手2026」，結果卻出乎意料成為該季節目首位被淘汰的歌手，而這背後更爆出他遭節目組臨時換歌的爭議，而前妻伊能靜隔天則在另一檔綜藝「乘風2026」，其中她點評蕭薔表演的一番話，被外界認為是在力挺哈林。

伊能靜2020年參加過首季「乘風破浪的姐姐」，最終可惜沒能成團，時隔6年後她以「浪花代表團」的身分回歸節目助陣，在比賽中擔任點評的角色，隊長PK秀中，其中蕭薔演唱完「淚海」後，她對蕭薔演出讚譽有加。

伊能靜表示很感動及喜歡蕭薔選用最經典的方式來演唱這首經典的歌曲，雖然會有人覺得「有些歌已經過（時）了，有些唱法已經過（時）了」，但她指出「法拉利永遠是法拉利」、「有些歌永遠是經典，有些人永遠不會過時」。

這番話在外界聽來，似乎是在暗中力挺前夫庾澄慶，因為他在「歌手2026」中，演唱了自己的經典歌曲「讓我一次愛個夠」，最終分數排名墊底慘遭淘汰。而網友也直呼「不知道為什麼特別感動」、「離婚快20年，不互撕不消費，還默默守護，靜姐真的是女性標竿」、「這話確實像在誇庾澄慶那個年代的經典，沒點名但大家都懂，高情商發言」，不過也有網友認為「大家不用過度解讀」。

庾澄慶上「歌手2026」首輪遭淘汰。(取材自微博)
庾澄慶上「歌手2026」首輪遭淘汰。(取材自微博)

伊能靜

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