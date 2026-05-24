9年虧719萬港元…張家輝止損賣豪宅 網讚：明智

張家輝（左）和關詠荷（中）一直被稱為是香港演藝圈「模範夫妻」，兩人多次出遊被偶遇 。（取材自鳳凰網）

影帝張家輝近日出售他手頭中位於香港 半山老牌豪宅「嘉慧園」一套四房高層，成交價格1.32億港元(約1685萬美元)。相較他於2017年花費1.31億港元購入，看似賺了100萬，但除去購買時的印花稅和買賣所付佣金，實際虧損約719萬港元(約92萬美元)。有網友猜測他是否因事業一般賣房求現，也有人認為他成功套現是明智之舉。據了解，張家輝這兩年工作放緩，將更多的時間留和妻子關詠荷的二人世界。

據鳳凰網刊出「星風向」報導指出，這套豪宅在香港屬於老牌豪宅，位於中半山傳統豪宅區，密度低、私密性極佳，全都是280平以上的大戶型，不少政商名流都曾在此居住。張家輝當年在這裡置產，是為了方便女兒上學，一家人住了三年後便掛牌出售，賣了六年多次降價後，直到今年才成功出手。

據悉新買家大概率是內地人，房子被兩人聯名購入，其中一位買家的姓名是普通話拼音。

港媒稱張家輝「持有九年、止損離場」，因為除去購買時的印花稅和買賣時所付的佣金，即便不算平日的管理費和利息，他已經虧損了約719萬港元。也有網友認為，如今房價 市場不穩定，張家輝能成功套現上億港元已是明智之舉，且他手頭還有多套房產，再加上靈活的流動資金，對於這個階段的他來說是好事。

據報導，張家輝這兩年工作放緩，女兒張童已成年並去國外求學，他有更多機會和妻子關詠荷到處旅遊過二人世界。張家輝和關詠荷一直被稱為是香港演藝圈「模範夫妻」，結婚20餘載感情一直甜蜜如初。

今年1月，有網友在義大利機場偶遇夫婦二人，他們穿著同款衛衣低調出行，在和路人合影中，張家輝的手自然地搭在關詠荷肩上，「娥姐」戴著眼鏡素顏出鏡，但皮膚的光澤感和緊實程度，完全不像61歲。農曆新年期間，兩人被拍到現身新加坡。5月被拍到手牽手現身農夫演唱會，兩人拿著螢光棒宛如新婚夫婦一樣甜蜜。

事業方面，張家輝這幾年出演的作品口碑和票房表現都一般，自己導演的電影「贖夢」拉來了陳法拉、劉俊謙等人，但最終口碑仆街，在豆瓣只拿下了5.4分，內地票房僅562萬，可能還不夠付片酬。而關詠荷已經10幾年沒有拍戲，多年來一直專心相夫教女，鮮少出現在鏡頭前。

有網友認為，這幾年影視行業也在走下坡路，在沒有遇到好劇本之前，影帝好好享受家庭生活也未嘗不可。