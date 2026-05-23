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田曦薇甩甜妹標籤 改當霸氣「老公姐」

娛樂新聞組／綜合報導
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田曦薇的帥氣造型被粉絲封為新一代「老公姐」。(取材自微博)
田曦薇的帥氣造型被粉絲封為新一代「老公姐」。(取材自微博)

憑電視劇「逐玉」累積高人氣的大陸新生代女星田曦薇，過去總以「初戀臉」、「甜妹代表」形象深植人心。近日，她受邀出席時尚品牌於新加坡舉辦的活動，首次嘗試全露額頭的「大背頭」髮型，並搭配一襲俐落的黑色修身西裝搭配硬朗褲裝亮相。率性、霸氣魅力，掀起網友熱議，更被粉絲封為新一代「老公姐」。

這套散發強烈冷冽感與高級氣場的造型一曝光，隨即在社群平台上引發討論，「田曦薇好帥」等相關話題迅速衝上熱搜，不少網友驚呼被「帥到嗷嗷叫」。甚至有網友直言，「以前想當她姐妹，現在只想叫她老公」，還有人笑稱她是「從甜妹直接進化成男友系女神」。

其實，田曦薇近期的風格轉變早有跡可循。從4月底黑皮衣路透的颯爽氣場，到5月初出發巴黎時，素顏對著鏡頭幽默喊話「記得給我開美顏」的率真性格，再到前不久出席活動時以高馬尾、黑色抹胸西裝展現的「貓系英氣」，都在一步步褪去過往的甜軟濾鏡。

而在這次新加坡活動的生圖中，她將劉海梳高，完美駕馭考驗臉型與骨相的「大背頭」，這種「可鹽可甜」的極致反差感，不僅拓寬了她的時尚表現力，也向市場證明了她強大的角色可塑性。

除了戲劇表現，她近期飛往西雙版納錄製的明星真人秀「忙忙碌碌尋宝藏」第二季也備受期待。在第一季中，她就因冒雨徒步、徒手鋸木頭的拚勁被封為「甜妹坦克」，性格中的豪爽與真實，更完美契合了如今「老公姐」人設。

新加坡

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