我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

表演最佳卻低分墊底？「浪姐7」疑做票 觀眾抗議遭消音

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張月團展現高難度的齊舞與全開麥演唱，卻只獲得823分全場墊底。(取材自微博)
張月團展現高難度的齊舞與全開麥演唱，卻只獲得823分全場墊底。(取材自微博)

熱門綜藝「乘風2026」（簡稱「浪姐7」）第三次公演落幕，最終排名與票數曝光後，引發全網海嘯般「黑幕」質疑。張月、曾沛慈等多個被觀眾譽為「全場最佳」的團體低分墊底，更有現場觀眾爆料，當台下高喊「黑幕」抗議時，節目組竟祭出「消音」手段試圖掩蓋，引發輿論強烈反彈。

本場公演的爭議核心在於「舞台表現與最終排名的嚴重倒掛」。其中，張月團帶來的「湊熱鬧」展現了高難度的齊舞與全開麥演唱，成功帶動全場大合唱，不料最終以823分墊底。同樣遭遇「壓分」的還有曾沛慈團的「第一次愛的人」，全員全開麥唱跳零失誤，獲得公認好評，卻僅拿下862分，名列第五。

反觀被網友強烈吐槽「全程跑調、氣息不穩」的蕭薔團「麥浪」，卻意外獲得845分，甚至擊敗孫怡團全開麥的「你曾是少年」。據現場觀眾透露，票數公布瞬間，台下響起「黑幕」抗議聲浪，但節目組隨即關閉觀眾席麥克風並調高背景音樂，試圖在直播中「粉飾太平」，此舉讓守在直播前的網友大呼「太假」。

除了排名不公，三公的票數更被揪出「規律性的數學巧合」。王濛團（879分）、曾沛慈團（862分）、蕭薔團（845分）之間精準相差17分；而蕭薔團（845分）、孫怡團（834分）、張月團（823分）則精準相差11分，詭異巧合遭網友諷刺「全自動做票機生成的劇本」。

其實，這已非本季大會首次翻車。從一公趙子琪遭連坐淘汰引發王濛現場黑臉，到二公李心潔團拿高分卻淘汰陶昕然，輿論直指，節目組「資本控票、強推保皇族」的痕跡愈發明顯。甚至有業內人士爆料，部分選手在簽約時就已擬定好「保送條款」與淘汰順序。

上一則

金秀賢醜聞才洗白 雪莉哥哥突開嗆那個「從星星來的傢伙」

下一則

馬斯克批「奧德賽」絕世美女海倫選角 非裔女星回擊

延伸閱讀

「歌手」首播爆黑幕…庾澄慶遭淘汰前「被逼換歌」

「歌手」首播爆黑幕…庾澄慶遭淘汰前「被逼換歌」
「歌手」出局變臉爆黑幕 庾澄慶真實心聲曝光

「歌手」出局變臉爆黑幕 庾澄慶真實心聲曝光
楊冪怕髮際線更禿拒上「浪姐」 曝當年唱歌嚇退節目組

楊冪怕髮際線更禿拒上「浪姐」 曝當年唱歌嚇退節目組
「桃花塢6」開播翻車？「天王嫂」方媛入住男生區 引爆廁所保衛戰

「桃花塢6」開播翻車？「天王嫂」方媛入住男生區 引爆廁所保衛戰

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

2026-05-17 08:56
重讀天月（右）親回孫安佐金主、槍枝等傳聞。(重讀天月提供)

和孫鵬協議公開 孫安佐經紀人：他也不希望兒子影響到我

2026-05-21 08:52

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關