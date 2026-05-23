表演最佳卻低分墊底？「浪姐7」疑做票 觀眾抗議遭消音

張月團展現高難度的齊舞與全開麥演唱，卻只獲得823分全場墊底。(取材自微博)

熱門綜藝「乘風2026」（簡稱「浪姐7」）第三次公演落幕，最終排名與票數曝光後，引發全網海嘯般「黑幕」質疑。張月、曾沛慈等多個被觀眾譽為「全場最佳」的團體低分墊底，更有現場觀眾爆料，當台下高喊「黑幕」抗議時，節目組竟祭出「消音」手段試圖掩蓋，引發輿論強烈反彈。

本場公演的爭議核心在於「舞台表現與最終排名的嚴重倒掛」。其中，張月團帶來的「湊熱鬧」展現了高難度的齊舞與全開麥演唱，成功帶動全場大合唱，不料最終以823分墊底。同樣遭遇「壓分」的還有曾沛慈團的「第一次愛的人」，全員全開麥唱跳零失誤，獲得公認好評，卻僅拿下862分，名列第五。

反觀被網友強烈吐槽「全程跑調、氣息不穩」的蕭薔團「麥浪」，卻意外獲得845分，甚至擊敗孫怡團全開麥的「你曾是少年」。據現場觀眾透露，票數公布瞬間，台下響起「黑幕」抗議聲浪，但節目組隨即關閉觀眾席麥克風並調高背景音樂，試圖在直播中「粉飾太平」，此舉讓守在直播前的網友大呼「太假」。

除了排名不公，三公的票數更被揪出「規律性的數學巧合」。王濛團（879分）、曾沛慈團（862分）、蕭薔團（845分）之間精準相差17分；而蕭薔團（845分）、孫怡團（834分）、張月團（823分）則精準相差11分，詭異巧合遭網友諷刺「全自動做票機生成的劇本」。

其實，這已非本季大會首次翻車。從一公趙子琪遭連坐淘汰引發王濛現場黑臉，到二公李心潔團拿高分卻淘汰陶昕然，輿論直指，節目組「資本控票、強推保皇族」的痕跡愈發明顯。甚至有業內人士爆料，部分選手在簽約時就已擬定好「保送條款」與淘汰順序。