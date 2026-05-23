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「歌手」爆黑幕 哈林臨時換歌被淘汰 發文稱「值了」

娛樂新聞組／綜合報導
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庾澄慶遭淘汰後，在微博曬照發文稱「值了」。(取材自微博)
庾澄慶遭淘汰後，在微博曬照發文稱「值了」。(取材自微博)

音樂競技綜藝「歌手2026」迎來首期直播競演，全賽程採直播方式進行，沒想到第一集就爆出疑似「換歌黑幕」爭議。庾澄慶（哈林）演唱經典曲「讓我一次愛個夠」爆冷墊底，成為本季首位遭淘汰歌手，而他與魏如萱在後台談論「被節目組臨時換歌」對話，因直播收音沒關掉意外全被播出，引發網友熱議。而天后齊豫憑藉無懈可擊的歌藝與藝術感染力，眾望所歸斬獲冠軍。

人稱「音樂頑童」的庾澄慶，將家喻戶曉的搖滾代表作「讓我一次愛個夠」解構為慢速風格，並巧妙融入爵士即興等元素。儘管在全開麥直播的高壓考驗下，哈林的演唱音準與氣息依舊展現出頂級的專業水準，然而這種前衛且小眾的曲風改編，似乎未能引起評審的共鳴，最終僅獲得2.01%的得票率慘遭墊底。

面對突如其來的淘汰結果，庾澄慶在台上顯得有些錯愕，隨後他展現出樂壇前輩的豁達胸襟，簡短回應，「沒什麼好說的，就這樣了。一日遊嘛，人生就是這樣」。隨後他未出席賽後群訪便低調離場，並於次日在微博曬照發文，大方寫下，「長沙一日遊，能堅持做自己喜歡的音樂並被你們聽到，值了！」

相較於哈林的遺憾止步，天后齊豫的登場則震撼全場。她以超凡脫俗的空靈嗓音與近乎完美的殿堂級演繹，成功征服了線上線下的所有聽眾，毫無懸念奪得首期第一名。

齊豫以脫俗空靈的嗓音奪下冠軍。(取材自微博)
齊豫以脫俗空靈的嗓音奪下冠軍。(取材自微博)

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