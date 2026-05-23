曾說想生帥兒子？景甜捲3億代孕風波 工作室斥「造謠」喊告

景甜無端被捲入「代孕協議」風暴，粉絲選擇力挺她。(取材自微博)

大陸女星景甜 近日無端捲入一場「代孕協議」風暴，爆料者將她與日前狗仔踢爆的「頂流J女星代孕向富豪索要天價費用」事件掛鉤，引發全網熱烈討論。隨後，「景甜曾自曝比起結婚更想生帥兒子」等言論被再度翻出，過往的率真言論遭部分網友斷章取義，成為謠言「素材庫」。

狗仔爆料提到該女星「以小清新形象出道」、「背後有金主力捧」、「曾遭渣男前任騙財騙感情」、「雖有代表作但近年作品空窗」，不少網友立刻將矛頭指向女星景甜。多個娛樂八卦帳號瘋傳一份疑似與海外代孕有關的英文協議文件，文件首頁署名為「Tian Jing」，尾頁簽名字跡也被網友認為與女星景甜過去公開簽名相似，引發熱議。

網傳內容包含協議中提到，景甜向富豪男友索討高達3億人民幣的代孕費，富豪男友已先支付10萬美元訂金及3000萬人民幣，並曾包下洛杉磯高級飯店整層樓，還安排私人飛機接送女方來美進行取卵程序。爆料指出，在取卵當天，女方突然以「生理期不適」為由拒絕手術，並進一步要求男方追加5000萬美元費用。由於男方拒絕支付，女方隨後返回中國，甚至傳出全面封鎖男方聯絡方式。

隨著風波蔓延，有網友翻出景甜2023年在綜藝節目「半熟戀人」中的發言。當時她坦言自己「特喜歡小孩」，比起結婚更想直接生寶寶，甚至暢想未來另一半五官要好，帶「帥兒子」出門會「很霹靂」。

這番展現當代女性勇敢突破傳統婚育觀的率真言論，在傳聞渲染下，竟被少數網友曲解為「跳過婚姻」是為了代孕的動機，讓原本單純的母愛表達變了調。

面對惡意中傷，景甜工作室火速發出嚴正聲明，痛斥相關內容皆為「不實傳言與惡意造謠」，強調目前已委託律師全面蒐證，將透過法律途徑追究到底，絕不姑息。目前，部分爆料帳號已刪帖，粉絲們也紛紛留言力挺景甜「維權到底」。