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真情流露？竇靖童登上「歌手」舞台… 那英被拍到在台下頻落淚

娛樂新聞組／即時報導
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那英看竇靖童登台演唱，一度感動落淚。(取材自微博)
那英看竇靖童登台演唱，一度感動落淚。(取材自微博)

音樂競技綜藝「歌手2026」近日播出最新一期內容，參賽者之一的竇靖童登台演唱時，台下的那英被捕捉到落淚鏡頭，相關畫面曝光後立刻在網路上掀起熱議，不少觀眾直呼「看哭了」、「那英是真的忍不住情緒」。

竇靖童當天在台上演唱改編自父親竇唯的經典搖滾曲目「Don'tBreakMyHeart」，引發全網對於「血脈覺醒」的驚嘆。而當鏡頭帶到台下時，只見那英從歌曲前段開始便神情凝重，眼眶泛紅，之後更頻頻低頭拭淚，幾乎一路哭到演出結束。

對此，不少網友留言表示，「那英的反應太真實了」、「看到竇靖童站上這種舞台，真的很感慨」、「感覺像看見一種傳承」。也有人認為，那英與王菲多年來在華語樂壇關係深厚，如今看見王菲的女兒獨當一面，情緒自然特別複雜。

據悉，竇靖童近年持續以獨立且鮮明的音樂風格活躍樂壇，雖然過去一直難免被貼上「王菲女兒」標籤，但她近年無論在音樂作品或舞台表現上，都逐漸建立起自己的辨識度。

面對全網熱議，竇靖童在賽後受訪時表示，自己當時專注於表演並未察覺，是刷到表情包才知道。談及此次參賽，她透露自己從小害怕比賽，這次是為了直面心理障礙。

竇靖童近年持續以獨立且鮮明的音樂風格活躍樂壇。(取材自微博)
竇靖童近年持續以獨立且鮮明的音樂風格活躍樂壇。(取材自微博)

王菲

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