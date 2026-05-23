我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

因戲生情？此沙、陳麗君被爆「秘密交往」 雙方工作室光速闢謠

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
此沙(左)、陳麗君曾合作過武俠電影「鏢人：風起沙漠」。(取材自微博)
此沙(左)、陳麗君曾合作過武俠電影「鏢人：風起沙漠」。(取材自微博)

有八卦博主近日以「90花×95生」為線索預告將爆料戀情，隨後便有網友在社交平台上直接點名越劇演員陳麗君與演員此沙「秘密交往」，引發多個娛樂營銷號瘋狂轉發，迅速登上熱搜。不過，雙方工作室也隨即「光速闢謠」，強硬否認傳聞。

面對緋聞，陳麗君方率先做出回應，委託律師發布正式聲明，強調相關言論純屬惡意捏造，已嚴重侵犯其名譽權，將依法追究造謠者的法律責任；此沙工作室隨後緊接著發文闢謠，直接在謠言截圖上打上醒目的紅色「假」字，並明確澄清兩人僅為共同合作的「同事關係」，呼籲大眾切勿信謠傳謠。

其實，這場緋聞從一開始就被雙方粉絲強烈質疑。爆料者所謂的「實錘」僅為純文字敘述，毫無同框照片或具體證據。兩人唯一的公開交集，是合作2025年春節檔的武俠電影「鏢人：風起沙漠」。

片中，陳麗君飾演「阿育婭」，此沙則飾演其前未婚夫「和伊玄」，兩人有一段從青梅竹馬走向背叛與復仇的「恨海情天」虐戀。由於兩位演員演技精湛，片中的悲劇CP讓不少觀眾意難平。

甚至有入戲太深的網友將片場花絮、路演互動及行程安排等加以「過度解讀」，才讓這段銀幕情緣演變成現實中的烏龍緋聞。不過，也有人認為兩人其實很有CP感，笑稱「如果是真的也不錯」。

上一則

易烊千璽、趙麗穎助陣 5億歷史大片「澎湖海戰」炸裂暑期檔

延伸閱讀

狗仔爆白鹿密戀鮮肉周翊然？粉絲闢謠：同小區不等於同居

狗仔爆白鹿密戀鮮肉周翊然？粉絲闢謠：同小區不等於同居
景甜被指代孕索3億人民幣 拒取卵再討5千萬美元 工作室駁

景甜被指代孕索3億人民幣 拒取卵再討5千萬美元 工作室駁
高允貞領獎甜喊金宣虎 「假戲真做」緋聞再升溫

高允貞領獎甜喊金宣虎 「假戲真做」緋聞再升溫
藏不住了？周也當街「撩衣熱吻」神秘男…網友狂猜是「23歲鮮肉演員」

藏不住了？周也當街「撩衣熱吻」神秘男…網友狂猜是「23歲鮮肉演員」

熱門新聞

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。(摘自threads)

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

2026-05-19 00:10
全智賢（左）與池昌旭同框現身。（路透）

坎城影展／全智賢新片「屍速禁區」首映 掌聲如雷

2026-05-16 16:13
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
「櫻桃琥珀」中，張凌赫展現出青春氣質。(取材自微博)

不只「逐玉」吸睛…張凌赫3劇入圍金鷹獎 95後男星大贏家

2026-05-20 02:30
IU在生日會上神情凝重鞠躬道歉。圖/摘自Naver

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

2026-05-17 08:56
重讀天月（右）親回孫安佐金主、槍枝等傳聞。(重讀天月提供)

和孫鵬協議公開 孫安佐經紀人：他也不希望兒子影響到我

2026-05-21 08:52

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關
川普兒媳再讚中國行「太多太酷東西」 嘆美歷史才250年

川普兒媳再讚中國行「太多太酷東西」 嘆美歷史才250年