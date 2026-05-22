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被拍到熱吻、把手伸到男友衣服裡… 95後小花周也疑曝光新戀情

娛樂新聞組 / 即時報導
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95後小花周也疑似談戀愛了。(取材自微博)
95後小花周也疑似談戀愛了。(取材自微博)

大陸95後當紅小花周也談戀愛了？近日，她被狗仔直擊深夜與神秘男子約會，不僅被拍到當街熱吻，從曝光畫面中，更可見周也一度將手伸進男方衣服內，動作親密又曖昧。影片曝光後瞬間引爆微博與各大社群平台，「周也戀情曝光」等關鍵字火速衝上熱搜，掀起熱議。

從知名八卦媒體爆料可見，這段戀情似乎已經持續了一段時間。早在4月中旬，周也結束外地工作返回北京後，便迫不及待與該男子會合。兩人一見面就按捺不住滿腔愛意，立刻當街大方擁抱並深情親吻。期間，周也被拍到自然地將手伸進男友的衣服裡，動作極其親暱。

到了5月中旬，周也再次被拍到下班後火速趕去與該男子相聚，小情侶依然複製了擁抱、接吻一條龍的甜蜜戲碼，堪稱處於難捨難分的熱戀期。

周也被曝光戀情後，網路輿論瞬間炸開了鍋。不少網友表示驚訝，認為周也過去形象偏向清新與低調，此次被拍到的親密舉動與螢幕形象形成強烈反差。但也有不少粉絲選擇祝福，認為藝人有正常戀愛生活相當合理。

28歲的周也憑藉電影「少年的你」中外表乖巧、內心陰暗的「魏萊」一戰成名，不僅將反差感拉滿，更憑此角色強勢提名金雞獎最佳女配角。隨後，她在爆款古裝劇「山河令」中飾演古靈精怪、敢愛敢恨的「顧湘」，其悲劇結局成為無數觀眾心中的白月光。

前不久，她在热播年代劇「你好1983」中，憑藉俯視惡人的冷冽眼神戲收穫好評，演技被讚實現全新突破。

目前，周也手上還握有古裝復仇劇「一甌春」及舞劇題材電影「紅舞鞋」等多部待播作品。

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