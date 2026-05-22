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「阿嬤情書」獲亞洲年度最佳藝術電影獎 微博電影之夜也罕見入圍

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「給阿嬤的情書」拿下「亞洲年度最佳藝術電影獎」。(取材自微博)
「給阿嬤的情書」拿下「亞洲年度最佳藝術電影獎」。(取材自微博)

五一檔大黑馬、全片主要採用潮汕方言拍攝的電影「給阿嬤的情書」近日在澳門舉行的亞洲藝術電影節大放異彩，一舉斬獲本屆影展最高榮譽之一的「亞洲年度最佳藝術電影獎」，迎來該片的年度首個國際獎項。與此同時，該片票房也再傳捷報，一舉突破7.63億元人民幣，更強勢挺進「微博電影之夜」，創下極為罕見的「雙組銀幕搭檔同時入圍」歷史性紀錄。

本屆亞洲藝術電影節陣容堅強，「給阿嬤的情書」憑藉著細膩的情感刻畫、深刻的時代人文關懷，以及極具詩意的鏡頭語言，深深打動國際評審團，最終脫穎而出。評審團盛讚該片「讓濠江晚風掠過銀幕，將最動人的光影篇章定格在觀眾心中」，奪下「亞洲年度最佳藝術電影獎」可謂實至名歸。

除了在國際藝術影展奪魁，該片在市場熱度同樣居高不下。隨著獲獎消息傳開，電影票房再度迎來新一波高峰。上映20多天以來，累計票房已斬獲7.63億元人民幣。觀眾紛紛表示，片中對於親情與歲月情書的描繪讓人數度落淚，堪稱今年度最不可錯過的銀幕佳作。

更令影迷津津樂道的是，該片在社群娛樂指標「微博電影之夜」中同樣表現不凡。在最新公布的年度電影銀幕搭檔入圍名單中，「給阿嬤的情書」打破常規，寫下極其罕見的「雙組搭檔同時入圍」紀錄。

這兩組銀幕搭檔分別是「木生與淑柔」以及「南枝與淑柔」。「木生與淑柔」演繹了因大時代被迫分離、僅靠僑批維繫一生的滾燙傳統夫妻情；「南枝與淑柔」則刻畫了守護彼此半生、超越性別與俗套的女性知己情誼。兩組搭檔從不同維度完美勾勒出跨越半個世紀的深厚情義，深刻打動無數觀眾，成為今年最矚目的銀幕焦點。

微博 澳門

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