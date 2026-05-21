郭富城陪妻回安徽奔喪 貼心提土特產…小動作曝老花眼

郭富城(右)手提土特產的模樣被讚接地氣。(取材自微博)

香港 天王郭富城愛妻舉動再添一筆。近日，天王嫂方媛（Moka）的外公於安徽老家離世，郭富城隨即暫停手頭工作，低調陪同妻子回鄉奔喪，有網友在社交平台分享巧遇天王夫婦畫面，只見郭富城毫無巨星架子地手提老家土特產，而他看手機時的一個「小動作」，也被網友發現疑似有了「老花眼」，相關話題引發熱烈討論。

香港01報導，網友是在合肥新橋機場遇到正準備返港的天王夫妻檔。當天，郭富城身穿素黑衣物配搭灰色九分褲、並戴著口罩及墨鏡；方媛則身穿白色條紋長袖上衣、高腰牛仔褲，頭戴鴨舌帽及口罩，兩人非常低調。

期間，方媛疑去洗手間，郭富城則耐心等待太太，期間一直看電話。不過，有網友留意到，郭富城看電話時將屏幕拿得相當遠，因此質疑天王應該已經有老花。對此，不少網友覺得是正常現象，「我們40多歲的都花，何況他60了」。

入關時，郭富城盡顯「神隊友」風範，主動幫方媛推行李箱，另一隻手則提著一盒土特產，極具反差萌的溫馨畫面讓不少網友大讚郭富城「寵妻又接地氣」、「去娘家拿土特產就像普通人一樣」，還有人羨慕方媛，「她真的撿到了，一個有責任感擔當的男人」、「方媛前世是救了郭富城嗎」。

據悉，郭富城與方媛結婚已踏入第9年，目前育有3名可愛千金，兩人感情依舊甜蜜如初。