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「雨霖鈴」片酬 楊洋自降300萬拚轉型 章若楠「難哄」後沒漲價

娛樂新聞組／綜合報導
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楊洋以500萬人民幣居「雨霖鈴」劇組片酬之冠。(取材自微博)
楊洋以500萬人民幣居「雨霖鈴」劇組片酬之冠。(取材自微博)

由頂流男星楊洋搭檔新生代小花章若楠主演的武俠劇「雨霖鈴」，開播後憑藉實景大製作與行雲流水的打戲口碑爆棚，熱度強勢登頂。隨著該劇熱播，演員片酬也隨之曝光。據悉，楊洋以500萬（人民幣，下同，約73.3萬美元）居全劇組片酬之冠，但此數字與他演出「凡人修仙傳」相比，足足少了300萬，背後原因引發網友關注。

10年前，憑藉偶像劇「微微一笑很傾城」暴紅的楊洋，搭上陸劇市場黃金期，當時他的身價動輒數千萬。但近年影視大環境盛況不再，演員片酬普遍縮水，加上他在2023年搭檔王楚然演出「我的人間煙火」口碑翻車，一度深陷輿論風暴。楊洋從此「愛惜羽毛」，不但慎選劇本，更主動讓利片以爭取好角色。

楊洋去年以「凡人修仙傳」重回人氣巔峰，當時，據傳他拿了800萬片酬；這次接演「雨霖鈴」，楊洋傳出自降300萬，只拿了500萬。這番大幅度自降身價的舉動，被解讀為了好劇本、好團隊不惜「以退為進」，力拚演技轉型。

除了男主角外，女主角章若楠的行情成焦點。眾所周知，章若楠去年因主演甜寵劇「難哄」暴紅，身價看漲，不少業內人士預期她的片酬會水漲船高。不過，據流出的資料顯示，章若楠主演「雨霖鈴」片酬為400萬，與「難哄」片酬持平，未如外界預期「坐地起價」。

據市場分析，在當前影視寒冬下，片酬的高低已不再是頂級演員接戲的唯一指標。無論是楊洋為了口碑與轉型主動讓利，還是章若楠腳踏實地地維持平價，都反映出當今流量明星更傾向於選擇優質製作。隨著「雨霖鈴」叫好叫座，兩位主演不盲目追逐天價片酬、改用優質作品說話的策略，顯然已成功為自己贏得市場肯定與掌聲。

章若楠沒有因為「難哄」暴紅後自漲身價。(取材自微博)
章若楠沒有因為「難哄」暴紅後自漲身價。(取材自微博)

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