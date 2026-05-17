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張凌赫現身紐約保鑣「架著走」 自嘲190cm「在空中飛行」

記者陳慧貞／即時報導
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張凌赫出席時尚品牌紐約大秀。（張凌赫工作室官方微博提供）
張凌赫出席時尚品牌紐約大秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

張凌赫日前受邀出席Gucci Cruise 27 Fashion Show（古馳2027早春時裝秀），身為品牌大使，他身著品牌Gucci Primavera系列跨季秀款（2026秋冬），並作為該造型的全球首穿，盡顯品牌格調，在國際秀場上展現中國青年演員的時尚風采與獨特魅力。

張凌赫連續3年受邀出席古馳早春時裝秀，現場他與韓國殿堂級女演員李英愛相鄰而坐，兩人在秀場上有簡短互動，李英愛更當場稱讚張凌赫「很帥」，跨國影星之間的友好交流令現場氣氛格外溫馨，話題迅速在網路上引發熱議。秀前晚宴上，張凌赫與泰國一線女星Mai（Mai Davika）再度同框，兩人二度合作，被網友暱稱為「豪門姐弟返場」，值得一提的是，張凌赫去年同場活動時得知對方生日後，今年特意提前備禮送上手作「如意」寓意吉祥美好。

此次紐約行程，張凌赫分別於Instagram與微博開啟直播，橫跨5月16至17日，與粉絲即時分享旅程點滴。儘管時差使得直播時段多落在亞洲深夜或凌晨，仍吸引大批粉絲守候，部分時段因觀看人數眾多導致畫面卡頓，被粉絲笑稱「卡出神圖」，熱度可見一斑。

▲ 影片來源：TVBS NEWS

直播全程輕鬆自在，張凌赫毫無距離感地與粉絲閒話家常。他主動回應粉絲長期關注的合照「歪頭」話題——因身形高挑，合照時習慣貼心彎腰遷就，此番笑稱「這次沒有脊柱側彎」，一句話逗樂全場；也生動描述剛抵達紐約時被高壯保鑣架著走的趣事，笑分享「保鏢大哥真的很壯」，形容自己彷彿「在空中飛行」。

直播中他更展示隨身攜帶、被粉絲暱稱為「阿貝貝」的相機，透露已拍下大量照片，準備在飛機上整理後與大家分享。此外，他也坦言雖身處國外仍心念中餐，直播中分享了對麻婆豆腐和番茄雞蛋麵的思念，毫無偶像包袱。他更貼心地用中文、英語、粵語乃至無錫話輪流向各地粉絲問好。整趟紐約行程，張凌赫多次於直播中溫柔叮嚀大家早點休息，用最直接的方式與粉絲保持連結。

張凌赫出席時尚品牌紐約大秀。（張凌赫工作室官方微博提供）
張凌赫出席時尚品牌紐約大秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

張凌赫(左)與李英愛出席時尚品牌紐約大秀。（張凌赫工作室官方微博提供）
張凌赫(左)與李英愛出席時尚品牌紐約大秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

張凌赫出席時尚品牌紐約大秀。（張凌赫工作室官方微博提供）
張凌赫出席時尚品牌紐約大秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

張凌赫出席時尚品牌紐約大秀。（張凌赫工作室官方微博提供）
張凌赫出席時尚品牌紐約大秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

張凌赫出席時尚品牌紐約大秀。（張凌赫工作室官方微博提供）
張凌赫出席時尚品牌紐約大秀。（張凌赫工作室官方微博提供）

微博 泰國 張凌赫

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