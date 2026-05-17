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楊冪多次拒上浪姐「怕髮際線被薅禿」 言論被挖登熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
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近日流傳多名藝人曾拒絕「浪姐」節目邀約，其中楊冪過往在節目中的相關發言再度被翻出...
近日流傳多名藝人曾拒絕「浪姐」節目邀約，其中楊冪過往在節目中的相關發言再度被翻出，登上熱搜。（取材自微博）

近日「乘風破浪的姐姐」話題再度受關注，隨著節目熱播，微博近日流傳多名藝人曾拒絕節目邀約，其中楊冪過往在節目中的相關發言再度被翻出，登上熱搜。她曾在「脫口秀反跨年」中透露，自己多次拒絕「乘風破浪的姐姐」邀約，並以唱跳能力不足及擔心髮際線「經不起薅頭髮」為由自我調侃，還現場演唱「愛的供養」笑稱藉此「勸退」節目組。

網易號「繁華羽淡洛」指出，「乘風破浪的姐姐」自開播以來，以展現30歲以上女性藝人為主題，成為近年具代表性的綜藝節目之一，也被視為部分藝人重新獲得曝光與突破既有形象的平台。報導提到，包括陶昕然、佘詩曼等人，都曾因相關作品與綜藝節目再度受到關注。

內容提到，隨著節目播出，也出現部分負面新聞與輿論爭議，部分觀眾質疑節目組為了話題性製造衝突與矛盾。在相關討論中，有網友整理曾拒絕節目邀請的藝人名單，其中楊冪的發言再次受到關注。

抖音號「娛圈情報局」整理，楊冪早在2020年12月播出的「脫口秀反跨年」中，就曾談及拒絕節目邀約一事。她在節目中表示，「乘風破浪的姐姐」曾多次邀請自己參加，但她「想都沒想就拒絕了」。她並以自嘲方式回應原因，稱自己唱歌、跳舞都「沒底子」，還表示觀眾看節目是想看姐姐們互相「薅頭髮」，而自己的髮際線「堅持不了幾期」。

節目中，她也演唱自己過去作品中的歌曲「愛的供養」，並笑稱工作人員聽完後便表示「行，你別來了」。此外，她還調侃張雨綺「愈來愈火，身材愈來愈好，可是腦門有點愈來愈亮了」。

除楊冪外，佘詩曼也被提及曾多次拒絕節目邀約。佘詩曼在面對節目組三度邀請時，曾表示自己「不適合跳舞，也不喜歡跳舞」，認為沒有必要勉強參與。

微博 抖音 楊冪

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