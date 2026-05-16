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黃曉明舊愛曬閨密合照翻車 4人「共用」1張臉 網友笑虧：像AI生成

記者陳穎／即時報導
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葉珂（藍衣者）與閨密聚餐，全部人都長得一模一樣。（取材自IG）
葉珂（藍衣者）與閨密聚餐，全部人都長得一模一樣。（取材自IG）

中國男星黃曉明昔日高調認愛網紅葉珂，雖然兩人後來傳出分手，但外界仍盛傳葉珂已為他生下一女，只是雙方始終未正面回應。近日，葉珂再度因外貌話題登上微博熱搜，關鍵竟是一張與閨密聚餐的合照。

葉珂日前在社群平台曬出與3位好友聚餐的照片，沒想到因為幾人髮型、妝容風格過於相似，讓大批網友瞬間「臉盲」，甚至認不出誰才是葉珂。「葉珂與三個閨蜜共用一張臉」更直接衝上微博熱搜，引發熱烈討論。

不少網友留言調侃：「根本分不出誰是葉珂」、「這是複製貼上嗎？」、「看到眼花還找不到主角」、「根本AI」，相關話題迅速在網路發酵。

面對外界吐槽，葉珂也親自出面回應，表示大家只是「修圖手法比較像」，並稱讚幾位閨密其實都是很有個性的女孩。她高EQ的回應方式，也讓部分網友改口稱讚「情商很高」。

葉珂過去就曾因外貌變化掀起不少爭議，尤其多次被質疑有整形痕跡。對此，她先前也曾大方承認「有微do」，坦言自己確實有進行醫美與部分調整，但強調「真的do得不多」，甚至幽默透露自己「從頭到腳大概只有40%科技」，當時一度掀起熱議。

黃曉明 微博

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