「歌手2026」官宣定檔 傳那英再度加盟當「串講人」

那英曾在《歌手2024》奪冠。(取材自紅星新聞)

湖南衛視節目「歌手」官方日前正式官宣定檔，「歌手2026」將於5月15日推出特別企畫，並自5月22日起，於每周五晚間19:30進行現場直播；知情人士透露，曾在「歌手2024」奪冠的那英將再度加盟本季節目，擔任「串講人」一職。

紅星新聞報導，「歌手2026」官宣，定檔5月22日現場直播，傳出那英將擔任「串講人」一職，消息瞬間在網路上掀起討論。

另據封面新聞報導，湖南衛視與芒果TV於5月15日也推出特別企畫「歌手回訪·十季十人」，解鎖十位歌手的音樂歷程。

回顧那英在「歌手2024」的奪冠歷程可謂高潮迭起。在第一場比賽中，網路上出現「只有那英守住了華語樂壇的體面」的調侃；到了第三場，首位襲榜歌手亞當·蘭伯特（Adam Lambert）亮相並擊敗那英，各種名場面屢屢成為熱搜焦點。那英賽後接受媒體採訪時坦言，獲得歌王的感覺「像做夢一樣」，整個過程真如網友所言是一場「英子歷險記」。

那英在節目中直言，在自己作為歌手不知道該走向何方時，是「歌手」的直播給予她重生的機會。那英感性地回顧這段從恐懼到堅定的起伏歷程，「像一個完全充滿奇幻的旅程，這個旅程如此美好，我覺得不虛此行。即使我不唱了，這一輩子我這個老太太去了一個最好的節目，真的值了」。

她也透露，自己在比賽前一直在默念不要想著拿名次，把歌唱好就好，因為她深知「如果拿了冠軍一定會有很多負面的聲音，你敢不敢接受」，並在現場表達了對自己與朋友的感謝。

「歌手回訪·十季十人」還回訪了黃綺珊、韋唯、陳潔儀、容祖兒、蕭敬騰、騰格爾、楊坤、周深、李佳薇等歷屆歌手。

黃綺珊回憶，當年以「等待」一曲折服觀眾，她表示「我要讓所有人都知道我是會唱歌的」；蕭敬騰則剖析內心表示「當時我真的想把自己打碎重來」；周深也感性認為，節目讓新人與半新人歌手拚搏的路被看見。