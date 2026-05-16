楊紫為「家業」學製墨 手磨出厚繭水泡 首搭韓東君

楊紫（中）化身養成系女主一路逆襲。(圖／愛奇藝國際版提供)

大陸女神楊紫 攜手韓東君演出的「家業」將於5月17日在愛奇藝國際版首播，該劇以明朝徽州貢墨案為背景，結合家族鬥爭、商戰逆襲與徽墨文化，打造出兼具文化底蘊與熱血爽感的古裝大戲。

楊紫這次化身背負家族命運的製墨女匠，展現重振家業的女性成長力量，再加上「延禧攻略」導演惠楷棟、「琅琊榜」美術與「甄嬛傳」造型指導，集結金牌團隊聯手打造，讓「家業」未播先熱。

「家業」以明朝徽州貢墨案為背景，描述百年製墨世家李家在一場變故後跌落谷底，而李氏八房么女「李禎」（楊紫飾）則在家族最困難時挺身而出，打破傳男不傳女的祖訓，踏上製墨之路。

楊紫透露，「家業」最打動她的地方就是對於「家」的描寫與情感牽絆，這次造型也與過往華麗古裝形象明顯不同，她表示，這次妝造走的是淡雅路線，加上明朝服飾輪廓較寬大，意外很適合自己偏長的頸部線條，也展現出楊紫不一樣的面貌。為了演好李禎，楊紫開拍前三個月便開始學習古法製墨工藝，更一度練到雙手磨出厚繭、水泡。

在「家業」中跟楊紫有許多精采對手戲的則是韓東君飾演的「駱文謙」，他是駱家次子，同樣來自製墨世家。他與李禎童年相識結緣，駱文謙始終在心裡替李禎保留著非常重要的位置，兩人也從競爭關係逐漸變成共進退的夥伴。

韓東君睽違多年再度回歸古裝劇，對於首度和楊紫合作，他毫不掩飾激動心情，直言自己一直很想跟楊紫合作，之前也看過她許多作品，認為她是非常優秀的演員。

韓東君透露，他曾在劇中加了一小段台詞，形容李禎像是一朵風雨蘭，「無論怎麼被風吹、怎麼被打擊，她都還是有很強的生命力。」他認為，單一顏色根本無法形容李禎，她就像彩虹一樣的存在，聽到他的形容後，不少網友認為，韓東君對角色關係的理解相當細膩。