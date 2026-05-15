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美錢幣上華裔女星故事搬上銀幕 辛芷蕾要演黃柳霜

娛樂新聞組／綜合報導
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辛芷蕾將演出華裔女星黃柳霜的傳記電影。(取材自微博)
辛芷蕾將演出華裔女星黃柳霜的傳記電影。(取材自微博)

上海基美影業日前官宣2025年威尼斯電影節最佳女主角獎得主辛芷蕾，確認主演傳記電影「日落大道：黃柳霜的故事」（Sunset Boulevard – The Anna May Wong Story），她將飾演好萊塢首位華裔傳奇女演員黃柳霜。黃柳霜是好萊塢首位華人著名演員，對於能夠出演這一承載了無數華人情感與歷史重量的角色，辛芷蕾表達了深切的敬意。

極目新聞報導，黃柳霜1905年出生於洛杉磯唐人街，為第三代美國華裔移民，是好萊塢歷史上首位華裔女星。黃柳霜9歲時對電影產生極大興趣，11歲開始以安娜·梅·黃（Anna May Wong）的藝名活動。跑龍套數年後，1922年她在「海逝」（The Toll of the Sea）中飾演女主角。

因在美國飽受歧視，黃柳霜一度前往英國、德國和法國發展，其後重返好萊塢並奠定地位，同時在星光大道留名。1961年，黃柳霜因心臟病逝世，終年56歲。

2022年10月24日，在黃柳霜於大銀幕首次擔任女主角100周年之際，美國發行刻有黃柳霜肖像的25美分硬幣，黃柳霜由此成為登上美國錢幣的首張亞裔面孔。

對於出演這樣的角色，辛芷蕾表示：「黃柳霜的故事深深打動了我。她忠於自己的文化根源，決心走自己的路，同時也為其他女性發聲。在困難和懷疑面前，她從未退縮。這部電影是對黃柳霜的勇氣和韌性的致敬，我希望它能讓更多人記住這位才華橫溢、聰明且雄心勃勃的傳奇女性。」

影片將採用英語和普通話雙語拍攝，計畫在美國洛杉磯、紐約以及中國上海等地取景，還原黃柳霜的人生軌跡。不少媒體認為辛芷蕾主演這部傳記片是走向國際主流市場的重要一步。

好萊塢 洛杉磯 華裔

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