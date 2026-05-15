張凌赫新劇傳搭宋祖兒 被讚古偶界顏霸組合

張凌赫(見圖)搭檔宋祖兒被讚是古偶界「顏霸搭檔」。(取材自微博)

新一代男神張凌赫 又有新劇將開拍？古裝權謀大劇「刺棠」近日傳出將於今年第三季度開機，一直懸而未決的女主角則傳有望由實力派小花宋祖兒擔綱。消息一出，隨即登上熱搜，網友紛紛盛讚這對組合為古偶界的「顏霸組合」。

「刺棠」改編自霧圓同名小說，故事圍繞著一場震驚朝野的「刺棠案」展開。張凌赫在劇中將挑戰演技，一人分飾兩角，前期是溫潤如玉的太子「宋泠」，在遭遇刺殺、毀容假死後，易容化身為腹黑隱忍、權傾朝野的權臣「葉亭宴」重返宮廷。

而宋祖兒有望飾演「蘇落薇」，她從天真爛漫的貴女，被迫嫁入仇家，蛻變為步步為營的復仇皇后。兩人在朝堂之上雙向試探、聯手復仇，從極致拉扯到情深難渡，這種「雙強」設定極具看點。

儘管合作傳聞甚囂塵上，但目前仍存在變數。據了解，宋祖兒主演的另一部作品「司宮令」可能因進度調整延至7月殺青，其檔期是否能無縫銜接「刺棠」仍是未知數。

此外，雙方粉絲對於「番位」排序也存在不同聲音。張凌赫近期憑藉多部古裝劇坐穩一線地位，而宋祖兒自回歸螢光幕後，憑藉「折腰」、「無憂渡」口碑持續回升，這場「強強聯手」、「頂級骨相組合」的最終官宣名單與排位，無疑將成為全網關注焦點。

目前，劇方尚未發布正式公告，最終主演陣容與開機時間仍需以官方發布為準。