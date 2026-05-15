郭富城56歲岳母高顏值 網狂讚方媛神基因

方媛分享與母親的合照。（取材自微博）

60歲香港 天王郭富城與小22歲的方媛結婚後，育有三個女兒，身為「三寶媽」的方媛，但無論身材或外貌都維持得相當好，纖細體態加上少女感十足的凍齡模樣，也讓外界不時熱議她是否有靠醫美「再進化」。

噓！星聞報導，方媛日前在微博 曬出與媽媽的合照後，意外掀起熱烈討論，照片中，56歲的方媽媽與方媛長得很像，母女倆擁有相似的大眼睛、精緻五官與立體鼻型，宛如複製貼上般的高顏值，讓不少網友驚呼「這根本是姊妹吧」、「媽媽年輕時一定超美」、「原來是神基因」。

由於母女倆外型實在太過相像，也打臉過去外界總傳方媛是「後天加工」的質疑聲浪。許多網友看完後紛紛留言大讚：「果然美女都是遺傳的」、「外婆的基因太強大了」。

除了曬出與媽媽的溫馨合照外，方媛也分享自己抱著三個女兒的照片，畫面充滿母愛氛圍。她感性寫下：「我最愛的三個寶貝，媽媽把餘生所有溫柔與疼愛，通通贈與你們啦。」並表示自己被滿滿的愛包圍，字裡行間流露對家庭的珍惜。

而身為三寶爸的郭富城，過去他比岳父、岳母年紀大曾引發熱議，當年在婚禮上岳父就曾對女婿郭富城表示「大哥，我小時候是聽你的歌長大的，現在我把女兒交給你，希望你好好對待她。」郭富城也在訪問中透露過，與岳父岳母相處融洽，並沒有因為年紀相仿而尷尬不叫爸媽。