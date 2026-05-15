首談甲亢令「面容巨變」之痛 李連杰嘆：人生最艱難的時期

李連杰自爆罹患甲亢以來，內心最真實的恐懼與自卑。(取材自微博)

「功夫皇帝」李連杰 近年來因鮮少出現在大銀幕，頻頻引發大眾對其健康狀況的猜測。2026年5月，李連杰在一場深度訪談中，首度揭開自2013年罹患甲狀腺功能亢進症（簡稱甲亢）以來，內心最真實的恐懼與自卑，並將這段心路歷程形容為「人生最艱難的時期」。

李連杰坦言，自己過去拍攝動作電影時，骨折、扭傷幾乎是家常便飯，但那些外傷都能慢慢痊癒；相較之下，甲亢帶來的衝擊卻完全不同。他坦言，疾病導致眼球突出、面部浮腫，整個人外貌明顯改變，甚至照鏡子時會對自己的模樣感到陌生。

這些改變讓他一度陷入極度的焦慮。他自曝，「當我照鏡子看見自己突出的眼球時，曾非常擔心沒人願意再看見我的模樣。」甚至一度對演藝事業失去信心。這位曾在「黃飛鴻」、「英雄」等電影中展現瀟灑形象的功夫巨星，因疾病被迫面對容貌改變與歲月衰老，讓不少粉絲感到震驚與心疼。

除了甲亢問題，李連杰多年來還受到拍戲舊傷困擾。他表示，過去高強度拍攝留下大量身體損傷，導致自己現在無法像一般人一樣進行激烈運動，只能透過打太極、冥想，以及與妻子利智打乒乓球等較溫和方式維持健康。

從李連杰近日曬出與女兒的合照中可見，他的氣色已明顯回升，眼神也重現往日的堅定。