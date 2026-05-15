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頂流女星與恩師撕破臉？白鹿被曝約滿不續 于正疑「毀滅式留人」

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白鹿的10年長約傳出將到期。(取材自微博)
白鹿的10年長約傳出將到期。(取材自微博)

近日，大陸人氣女星白鹿與與歡娛影視的10年長約即將到期，她與伯樂于正的合約成為全網關注焦點。而隨著白鹿「不續約」傳聞甚囂塵上，于正的一系列「反常操作」也被網友解讀為，「若留不住人，便要『毀滅式樹敵』」。相關話題引起熱議。

據多個娛樂部落客爆料，白鹿與歡娛影視的10年合約將於6月正式到期，雙方已確定不再續約，白鹿計畫獨立成立個人工作室。不過，目前雙方均未正式官宣。

據悉，白鹿自2016年簽約歡娛影視以來，在于正的力捧下，憑藉「周生如故」、「寧安如夢」等爆款劇集躍升為一線小花。兩人的關係一度被外界視為演藝圈的「師徒模範」，于正甚至曾公開表示白鹿是他「親手帶大的女兒」。

但這段關係在續約談判的關鍵期，產生了變化。不少網友觀察到，于正近期頻繁在社交媒體上針對其他藝人或劇組發表爭議性言論，而這些言論往往最終皆會將火苗引向白鹿。

輿論質疑點包括，于正在關鍵時刻故意讓白鹿處於風口浪尖，包括她近期遭遇的潑水事件、調侃前輩言論等「綜藝爭議」皆與合約到期相關，疑似解約前常見的輿論施壓操作，試圖損害白鹿的「路人緣」。此外，于正亦被指近期高調宣傳新人趙晴等，被解讀為在為白鹿可能的離開做「代餐」準備。

網傳這種「樹敵」戰略是為了讓白鹿在失去公司保護後，面臨更惡劣的外部輿論環境，從而因恐懼而選擇繼續留在歡娛的「庇護所」。

不過，針對「樹敵式留人」的指控，于正曾在直播中予以否認，並感性表態，「她來去自由，不影響我愛她」。

目前，白鹿與歡娛影視均未發布正式的約滿聲明。對於白鹿而言，是選擇留在熟悉的溫室，還是單飛闖蕩，目前尚未明朗化。接下來的發展尚待觀察。

白鹿

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