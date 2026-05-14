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「霸王別姬」 33年後坎城重映 鞏俐霸氣喊「我是女主角」

記者陳穎／綜合報導
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鞏俐第21次出席坎城影展，堪稱是模範生。(歐新社)
鞏俐第21次出席坎城影展，堪稱是模範生。(歐新社)

由陳凱歌執導的華語影史經典「霸王別姬」4K修復版，今年登上第79屆坎城影展「坎城經典」(Cannes Classics)單元放映，時隔33年重返坎城舞台，再度掀起全球影迷熱烈關注。身為主演之一的國際影后鞏俐也親自現身映前活動與紅毯，這也是她第21次出席坎城影展，在全場掌聲與歡呼聲中優雅登場。

「霸王別姬」曾於1993年勇奪坎城影展最高榮譽金棕櫚獎，成為華語電影史上最具代表性的作品之一。此次以4K修復版本重返坎城，不僅讓影迷重溫經典，也象徵這部作品跨越時代的影響力。

映前互動時，坎城影展總監Thierry Frémaux幽默詢問現場觀眾：「有誰還沒看過這部電影？」當有人舉手後，鞏俐立刻笑著霸氣回應：「我是這部電影的女主角！」一句話瞬間逗笑全場，也展現她一貫的大器與幽默感。

隨後鞏俐也感性致詞，感謝觀眾到場支持，「謝謝大家來看這部偉大的作品。」她更特別向導演陳凱歌致意，表示：「感謝陳凱歌導演，為我們拍攝了這麼偉大的一部作品。」並邀請現場觀眾一同再次感受這部影史經典的魅力。

除了映前互動成為焦點，鞏俐當晚的紅毯造型同樣驚艷全場。她身穿澳洲品牌KITX寶藍色薄紗禮服，搭配Chopard高級珠寶優雅現身，舉手投足依舊展現國際巨星氣場，被不少外媒盛讚狀態絕佳。

坎城影展

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