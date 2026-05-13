戲說從頭／任嘉倫顛覆仙俠劇 「佳偶天成」藏「逐玉」彩蛋

王鶴潤(左)稱想好好守護任嘉倫。(取材自微博)

由任嘉倫 攜手王鶴潤主演的古裝奇幻劇「佳偶天成」，憑藉濃烈宿命感跟反套路仙俠世界觀掀起討論，兩人先婚後愛的情節，讓不少觀眾直呼愈追愈投入，尤其劇中任嘉倫身為背負詛咒的戰鬼族人，一心想成為普通人的過程充滿悲劇感，也被認為是他近年極具代表性的角色。

任嘉倫表示，「佳偶天成」和一般仙俠劇最大的不同之處，在於角色並不是變得更強，而是不斷失去能力並逐漸變成人類，「別的角色都在追求力量巔峰，但陸千喬卻不停地扔掉自己的能力，他每失去一種戰鬼能力，就會得到一種人類感知，這種設定在其他戲裡非常少見，我殺青以後甚至還覺得沒有演夠」。

除了宿命感強烈的主線，「佳偶天成」中段也加入逗趣的吃醋橋段，劇中，陸千喬跟辛湄因誤解而分開，陸千喬為了尋人前往花樓，偏偏辛湄也因傷被藏身在花樓，親眼目睹他豪擲千金找舞姬，當場醋意大爆發喝起悶酒，讓網友笑稱這簡直是「陸老祖散財全紀錄」、「辛湄花樓抓夫紀實」。

另外，劇中曾經救下辛湄的小朋友「陸小刀」，其實正是「逐玉」中的俞寶兒扮演者吳佳峻，他可愛又靈動的演出，讓不少人第一時間就驚呼：「是『逐玉』的寶兒」，意外成為本劇彩蛋。

王鶴潤受訪時談到第一次合作的任嘉倫，稱自己看過他許多作品，最讓她印象深刻的就是「周生如故」，她表示，當時的結局讓她哭到不行，所以得知這次要跟他合作「佳偶天成」時，她心裡第一個念頭就是「要好好守護他」。

她透露，任嘉倫私下非常幽默，拍戲現場氣氛輕鬆，因為他很不喜歡讓話掉在地上，所以總是積極地接住大家的梗，她也稱讚任嘉倫非常敬業，很少看到他拿劇本，因為他進片場前就全部準備好了，而且打戲幾乎都是親自上陣。

談到「千喬百湄」CP，王鶴潤笑稱，她追劇時會開彈幕，跟著網友嗑自己劇中的CP，偶爾還會露出姨母笑，完全沉浸在劇裡氛圍，「他們雖然一開始是契約婚姻，但其實本質上，是兩個命運殘缺的人在互相取暖，逐漸靠近彼此的過程也很動人」。