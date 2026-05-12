熊黛林曝出道辛酸史 窮到剩20元、被逼穿透視裝

熊黛林罕見談出道辛酸。（取材自微博）

香港 女星熊黛林從模特兒出身，早年因與香港天王郭富城的一段戀情備受矚目，之後嫁給身價百億的富三代郭可頌，婚後育有一對雙胞胎女兒。她在綜藝節目「無限超越班4」中罕見談起剛入行時的辛酸經歷，透露自己曾遭逼穿透視裝走秀，甚至被導演當眾羞辱，回憶起當年往事時一度情緒失控、眼眶泛紅。

熊黛林坦言，自己19歲踏入模特圈時發展並不順利，因為外型與當時主流審美不同，長期接不到工作，經濟狀況一度陷入谷底。她透露，最窮的時候身上只剩人民幣20元（約2.9美元），生活幾乎快撐不下去，只能四處尋找工作機會，靠朋友接濟與借錢度日。

後來她得知北京時裝周正在徵選模特兒，便向朋友借錢買車票，獨自搭火車前往北京試鏡。原以為成功錄取後終於能迎來轉機，沒想到在領取服裝時，卻被安排穿著一套尺度極大的透視裝。她當下鼓起勇氣向工作人員表達不安，希望能更換服裝，沒想到卻惹怒導演，對方當場失控大罵：「你算什麼東西？給你機會還敢挑，不想演就滾。」

突如其來的羞辱讓熊黛林當場愣住，但面對現實壓力與窘迫經濟狀況，她思考幾分鐘後，最後仍選擇硬著頭皮完成演出。她透露，直到走秀結束謝幕後，自己才躲到角落崩潰大哭，情緒久久無法平復。