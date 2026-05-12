我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評論／川習會前對北京小動作不斷 川普極限施壓大交易？

川普政府請求法院暫停執行10%關稅違法判決 要繼續徵收

張凌赫是風電大股東？真相讓網友傻眼了

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張凌赫日前拍紀錄片「凌探未來」探討能源轉型議題。（取材自微博）
張凌赫日前拍紀錄片「凌探未來」探討能源轉型議題。（取材自微博）

中國新一代男神張凌赫因演出古裝劇「逐玉」中「武安侯謝征」紅透半邊天，畢業於名校南京師範大學電氣與自動化工程學院的他，外型出眾還是理工學霸，最近還傳出他真實身分是「節能風電」擁有2577.69萬股的大股東，加上他先前拍過公益紀錄片「凌探未來」，探討能源轉型議題，令人震驚他的身家背景豐厚。不過，據最新消息證實，背後真相純屬烏龍。

張凌赫本名張家瑋，而「節能風電」新進的第六大股東也叫張家瑋，網友兩相對照，意外傳出張凌赫即為該公司大股東傳聞，經調查後才發現其實只是同名同姓的烏龍。

事實上，經過資訊比對，張凌赫28歲，而節能風電大股東張家瑋出生於1988年，今年38歲，光年齡就明顯不符。「節能風電」大股東張家瑋曾任職於滙豐銀行和香港富德資產管理公司，現任富德資源投資控股集團投資經理與廣匯汽車監事，其兩年前第4季投資「節能風電」，之前就曾一度成為前十大股東。

其實，張凌赫三天前才發布了一條探訪海上風電的短視頻，一度讓傳言增添幾分可信度。據悉，張凌赫發布的風電短視頻是公益紀錄片「凌探未來」。該紀錄片由華納兄弟探索集團與野生救援首度聯合出品，Discovery探索頻道製作，全片三集。紀錄片以張凌赫的視角深入江蘇鹽城、蘇州、常州、無錫等地的海上風電場、高壓變電站、生態保護區等能源一線，他作為電力實習生實地走訪、親身體驗，帶領觀眾探索新能源發電、儲能及循環經濟等領域的硬核科技與實踐成果。

香港 張凌赫

上一則

「深夜秀」最後一集… 金米吉莫喊停「夜現場」致敬對手柯貝爾

下一則

離婚25年世紀破冰 阿湯哥、妮可基嫚有望「正式見面」

延伸閱讀

張凌赫被瘋傳「節能風電」大股東擁2500萬股 真相曝光網傻眼

張凌赫被瘋傳「節能風電」大股東擁2500萬股 真相曝光網傻眼
前一天才跛腳 張凌赫片場「站不起來」嚇壞粉絲

前一天才跛腳 張凌赫片場「站不起來」嚇壞粉絲
開拍前 張凌赫辭演「許你星河千里」 丞磊臨危救場

開拍前 張凌赫辭演「許你星河千里」 丞磊臨危救場
張凌赫赴台會愛上自由？梁文傑：他只是在演勇敢的將軍

張凌赫赴台會愛上自由？梁文傑：他只是在演勇敢的將軍

熱門新聞

法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
「末代皇帝」迎向 40 週年全新4K磅礡再臨、修復版讓「色彩覺醒」。圖／甲上娛樂提供

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

2026-05-08 12:25
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
謝金燕(左)化身最美女警。（圖／傲嬌浪潮 Pride Wave提供）

最美女警藏了13年「女神」淨化抓人 中空裝辣暈全場

2026-05-04 03:30
林依晨出道多年，優質形象深植人心。（本報資料照片）

「程又青」推一把 林依晨果斷分手 前男友今淪性侵犯

2026-05-05 21:38
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？