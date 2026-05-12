張凌赫是風電大股東？真相讓網友傻眼了

張凌赫日前拍紀錄片「凌探未來」探討能源轉型議題。（取材自微博）

中國新一代男神張凌赫 因演出古裝劇「逐玉」中「武安侯謝征」紅透半邊天，畢業於名校南京師範大學電氣與自動化工程學院的他，外型出眾還是理工學霸，最近還傳出他真實身分是「節能風電」擁有2577.69萬股的大股東，加上他先前拍過公益紀錄片「凌探未來」，探討能源轉型議題，令人震驚他的身家背景豐厚。不過，據最新消息證實，背後真相純屬烏龍。

張凌赫本名張家瑋，而「節能風電」新進的第六大股東也叫張家瑋，網友兩相對照，意外傳出張凌赫即為該公司大股東傳聞，經調查後才發現其實只是同名同姓的烏龍。

事實上，經過資訊比對，張凌赫28歲，而節能風電大股東張家瑋出生於1988年，今年38歲，光年齡就明顯不符。「節能風電」大股東張家瑋曾任職於滙豐銀行和香港 富德資產管理公司，現任富德資源投資控股集團投資經理與廣匯汽車監事，其兩年前第4季投資「節能風電」，之前就曾一度成為前十大股東。

其實，張凌赫三天前才發布了一條探訪海上風電的短視頻，一度讓傳言增添幾分可信度。據悉，張凌赫發布的風電短視頻是公益紀錄片「凌探未來」。該紀錄片由華納兄弟探索集團與野生救援首度聯合出品，Discovery探索頻道製作，全片三集。紀錄片以張凌赫的視角深入江蘇鹽城、蘇州、常州、無錫等地的海上風電場、高壓變電站、生態保護區等能源一線，他作為電力實習生實地走訪、親身體驗，帶領觀眾探索新能源發電、儲能及循環經濟等領域的硬核科技與實踐成果。