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37歲Baby化嫩妝拍寫真 網嘲臉僵、沒靈魂

娛樂新聞組／綜合報導
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Angelababy新拍的一組寫真，引發熱議。(取材自微博)
Angelababy新拍的一組寫真，引發熱議。(取材自微博)

網友最近刷到大陸女星Angelababy（楊穎）新拍的一組寫真，評論區直接吵翻了。有網友批評，Baby近照臉好僵，並質疑打針了沒恢復，還說她37歲了又拍網紅照太辛酸。

網易號「老鵜愛說事」報導，之前Angelababy因為觀看海外爭議表演的事鬧得沸沸揚揚，剛過封殺允許露面的期限，新雜誌就趕著上線了，這個時間點真的尷尬到摳腳。想當初她可是內娛頂流小花，奢侈品大牌的親女兒，高定說穿就穿，五大刊封面說上就上，現在怎麼就落到這種地步了呢？

據報導，這次拍寫真，她特意化了早年嫩模時期的網紅妝，拚命想找回20歲出頭的感覺，出來的成片卻被網友吐槽得一無是處。好多人第一眼就注意到她的臉，說僵得離譜，看著就是打針沒恢復好的樣子。

報導指出，這組寫真還是攝影師陳漫發出來的，Baby親自下場到評論區留言互動，一開始IP地址顯示在日本，被網友戳穿說媚日之後，她立馬刪了那條重新發，第二次IP就變成北京了。看得出來她自己也清楚外界對她的爭議點，也在意網友的看法。

報導說，精修圖其實挑不出什麼硬傷，五官擺那裡看著還是美的。可就像網友說的，美是美了，就是一點靈魂都沒有，像個批量生產的網紅假人。不少人直接甩了三個字評價，過時了。

報導指出，還有好多眼尖的網友說，能透過精緻的修圖和包裝，看出Baby眼裡藏著的疲憊，看久了居然莫名生出一點辛酸的感覺。拿她跟同齡的其他一線85花比一比，差距真的不是一星半點。好多網友看了圖都認錯人，說這看著像楊冪，又像林志玲，還有說撞臉蔡明、李小璐的。

報導說，也有不少人說，「Baby早就實現財富自由了，輪得著咱們普通網友在這兒心疼嗎？」

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