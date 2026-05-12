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趙露思挑戰出道最大尺度 黑蕾絲馬甲露胸秀長腿…辣度不輸女團

娛樂新聞組／綜合報導
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趙露思黑蕾絲馬甲配上激短緊身褲，相當火辣。(取材自微博)
趙露思黑蕾絲馬甲配上激短緊身褲，相當火辣。(取材自微博)

中國人氣女星趙露思近日在泰國曼谷舉辦首場海外個人演唱會「Stay Romantic」，不光在造型上挑戰出道以來最大尺度，更突破以往甜美形象大跳魅惑「椅子舞」，氣場全開的演出引發網路熱烈討論。

演唱會以「浪漫是日常瞬間的延長」為主題，舞台設計巧妙融合了泰式美學元素，如荊棘玫瑰與金色蓮花，搭配全息投影特效，營造出夢幻氛圍。趙露思在長達2.5小時的演出中，全程開麥唱跳。除了首唱新歌「I Hope You Find God」及多首經典影視OST，她更苦練泰語2個月，深情獻唱泰國金曲「即使知道要見面」，引發全場萬人大合唱。

最特別的是，趙露思將中國非遺文化「川劇變臉」搬上國際舞台。她在10秒內疾速切換數張臉譜，配合震撼的噴火絕技，讓現場觀眾驚呼連連，泰媒更盛讚此舉為「東方魔法」的完美輸出。

趙露思在演唱會上共換了八套風格迥異的造型，其中，最令粉絲瘋狂的莫過於黑蕾絲馬甲配上激短緊身褲，搭配黑色高跟鞋大跳魅惑「椅子舞」。

這場演出被網友公認為「出道以來最大尺度表演」，還有人說她的架勢「完全不輸女團」。

趙露思在演唱會上共換了8套風格迥異的造型。(取材自微博)
趙露思在演唱會上共換了8套風格迥異的造型。(取材自微博)

在台上時，趙露思還自爆當天正好是她生理期第一天，開玩笑說「什麼熱鬧它都來湊」，儘管可能面臨身體不適，她仍堅持完成高強度表演，敬業精神獲讚。

現場嘉賓陣容亦堪稱「頂流聚會」，包括泰國動作巨星托尼賈 (Tony Jaa)、知名女星平采娜 (Baifern)及馬來西亞札塔莎亞公主（Tengku Zatashah）均到場支持。然而，最令人動容的是觀眾席上的特殊面孔，一位曾受趙露思助農直播幫扶的四川竹蓀種植戶阿姨，跨越1800公里遠赴曼谷，只為親口對她說聲感謝。

泰國 趙露思

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