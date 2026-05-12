何超蓮35歲生日「二三四房」罕見齊聚… 大合照獨缺老公竇驍

何超蓮日前迎來35歲生日。(取材自微博)

澳門 賭王何鴻燊三房千金何超蓮日前迎來35歲生日，並在澳門舉辦一場私人生日派對。據了解，這場慶生活動意外促成了賭王家族近年來罕見的「大團聚」，包括二房、三房、四房成員大同框。不過，何超蓮丈夫竇驍的缺席再度成為輿論焦點。

派對現場以白色氣球和小羊造型蛋糕營造溫馨氛圍。最令外界驚喜的莫過於二房長女、家族掌門人何超瓊的出席。63歲的何超瓊身穿黑色皮衣展現幹練氣質，但在慶生現場卻表現出極具反差的「少女感」，不僅全程拍手哼唱，更在何超蓮演唱時親暱地為其整理頭髮。現場嘉賓還包括三房胞弟何猷啟、四房何猷亨等，眾人歡唱跳舞，氣氛融洽。

但在流出的慶生視頻中，未見竇驍的身影。據悉，這已是竇驍連續第二年未能出現在妻子的生日派對上。據了解，竇驍當日身處西安出席新劇的首映宣傳活動。

網上關於婚變傳聞沸沸揚揚，但何超蓮似乎並未受影響。從她的工作室發出的近照可見，35歲的她依舊保有極佳顏值，素顏逛街時展現出的自然與從容，被網友封為「鬆弛感美女」的範本。

近年來，何超蓮積極撕掉「豪門千金」的標籤，不僅考取ACCA會計師證照，更跨界投資餐飲與時尚產業。此次生日會不僅是一次家族聚會，更被解讀為何超蓮在家族中「黏合劑」角色的體現。