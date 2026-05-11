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戲迷狂敲碗續作 梁樂民曝：「寒戰1995」己經在剪接了

記者李姿瑩／即時報導
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導演梁樂民帶領劉俊謙與王丹妮旋風訪台宣傳。（華映提供）
導演梁樂民帶領劉俊謙與王丹妮旋風訪台宣傳。（華映提供）

華語警匪鉅作「寒戰1994」上映後氣勢持續狂飆，連同口碑場，全台票房突破新台幣約1500萬元（47.8萬美元），穩坐新片冠軍，也超越兩年前上映的香港話題電影「九龍城寨之圍城」的開票成績。成為近期華語電影市場最受矚目的話題作品之一。

電影憑藉高規格動作場面、緊湊燒腦劇情與濃厚港式警匪氛圍，不僅成功吸引系列的粉絲回歸之外，因加入新一代演員劉俊謙、王丹妮等新面孔，也有吸引新世代影迷入場，一起進入「寒戰」宇宙。

「寒戰1994」將故事時間線拉回1994年，揭開在「寒戰2」時發生事件源起，香港警隊權力核心的秘密，不是只警政體系的鬥爭，更是牽涉到政界、商界及黑社會，多線敘事全面升級，演出陣容也更上層樓，成功打造更龐大的「寒戰宇宙」。

電影上映後口碑快速延燒，網路討論熱度持續飆升，不少觀眾紛紛於社群平台留言表示：「全程無冷場，緊張雙手握拳啊」、「動作場面真的炸裂」、「久違感受到港片的狠勁與節奏感」、「不只情懷，劇情真的夠硬」，更有影迷盛讚本片是「近年最強港式警匪片」。電影上映果然口碑滿滿，全台票房突約1500萬台幣，穩坐新片冠軍，也超越兩年前上映的同樣由劉俊謙主演的香港話題電影「九龍城寨之圍城」的開票成績。

為回應台灣影迷熱情支持，導演梁樂民帶領劉俊謙與王丹妮上周旋風訪台宣傳，一口氣連趕七場映後見面會，與影迷近距離互動到深夜，現場氣氛熱烈，有影迷把自己打扮成「九龍城寨之圍城」中劉俊謙的造型示愛，被點起來互動時，開心的說自己興奮的到全身發抖，還有影迷送上給他們珍珠奶茶，而且不少新世代的粉絲為了劉俊謙和王丹妮入場，看完後直呼劇情太精彩，要去補看前兩集！他們不僅親切與觀眾合照、簽名，也分享拍攝期間的幕後趣事，讓全場笑聲不斷。

劉俊謙表示，非常感謝台灣觀眾對「寒戰1994」的支持，「看到大家這麼投入、這麼喜歡這部電影，真的非常感動。」王丹妮則開心分享，第一次到台灣宣傳電影作品，感受到台灣觀眾對港式警匪電影的熱情，希望大家能進戲院感受大銀幕震撼魅力。而每一場影迷都表達了對續篇「寒戰1995」的高度期待，導演梁樂民特別告知大家：「『寒戰1995』己經在剪接了，很快就會和觀眾見面，劉俊謙與王丹妮在新的一集中會有更多互動，一定會讓大家很滿意。」

「寒戰1994」已於5月8日全台正式上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團（https://www.facebook.com/skyfilmsINtaiwan）及Instagram查詢（https://www.instagram.com/skyfilms_movie/）查詢。

劉俊謙熱情幫影迷簽名。（華映提供）
劉俊謙熱情幫影迷簽名。（華映提供）

王丹妮開心和影迷互動。（華映提供）
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