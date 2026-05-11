鄧式幽默翻車…鄧超自詡第3子 網酸：把孫儷當免費保母

鄧超(右)和孫儷一向以「小男人」與「大女主」形象自居。(取材自微博)

演藝圈「模範夫妻」鄧超 與孫儷 近日再成話題。母親節 當天，鄧超在社群平台感性寫道，「母親節快樂，帶三個辛苦了」，並配上多個俏皮表情符號，網友秒懂他指的第三個孩子正是自己。但這回「鄧式幽默」意外引發議論，有網友開酸，「『巨嬰男」把孫儷當免費保母了」；但也有網友稱讚這是「承認妻子付出的高情商表現」、「最高級的曬恩愛」。

明星夫妻檔鄧超與孫儷結婚15年，一舉一動向來是焦點。母親節當天，鄧超以自嘲口吻發文，將自己與14歲的兒子等等、11歲的女兒小花並列為需要被照顧的「三個孩子」。其實，這番言論並非空穴來風，鄧超曾多次在公開場合自嘲，雖然身為一家之主，但在生活自理能力上卻極度依賴孫儷。

孫儷也曾吐槽，鄧超出門拍戲的行李若沒她幫忙，可能連基本的牙刷都會漏掉。這種「大男孩」性格與孫儷精明幹練的形象形成強烈對比，也成為兩人結婚15年來保持甜蜜的祕訣。

然而，看似甜蜜的告白卻引發部分網友質疑，評論區瞬間淪為性別分工討論的戰場。

有網友笑稱，「孫儷帶那兩個小的其實還好，帶你這個大的才是真的辛苦」、「超哥對自己的家庭定位非常準確」但也有網友留言開酸，「一個成年壯丁把自己當孩子，這不是幽默，這是逃避責任」、「孫儷最大的壓力來源可能不是孩子，而是這個還要人哄的老公」。

眾所周知，鄧超和孫儷一向給人「小男人」與「大女主」印象，且是兩人的情趣。有網友直指，在充滿變數的演藝圈，鄧超與孫儷能始終如一地相互體諒、大方示愛，才是「婚姻中最舒服的狀態」，令人欣羨。