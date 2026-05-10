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財大女生逆襲影壇…李思潼演「阿嬤情書」 導演曝：從短視頻撈到的

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在「給阿嬤的情書」中飾演女主角「謝南枝」的新人演員李思潼完全沒有表演經驗。(取材...
在「給阿嬤的情書」中飾演女主角「謝南枝」的新人演員李思潼完全沒有表演經驗。(取材自微博)

2026年五一檔，一部潮汕方言電影「給阿嬤的情書」以黑馬之姿突圍，引起話題。其中飾演女主角「謝南枝」的新人演員李思潼成為輿論焦點。這位完全沒有表演經驗、就讀於廣東財經大學金融工程專業的大四學生，憑藉極具共情力的「白月光」演技，成功演活了跨越半世紀的守望故事，成為影壇矚目的新星。

揚子晚報報導，李思潼的入行經歷充滿戲劇性。導演藍鴻春在籌備這部以「僑批」文化（指海外華僑寄回故鄉的匯款憑證與家書）為核心的作品時，曾海選上千人卻未果。最終，導演在短影音平台上偶然刷到李思潼的日常影片，被她身上那種兼具南洋女子溫婉與潮汕女性堅韌的氣質深深吸引。當時年僅20歲、正就讀金融專業的她，就這樣以「白紙」演員的身分走進了劇組。

李思潼近日在社交平台發文「我成為『南枝』的故事」表示，「兩年前的某一天，我私信收到了『給阿嬤的情書』的試戲邀約，那時候爸爸媽媽還害怕是詐騙，而我也有點不敢相信」。如今電影上映，得到了大家的喜愛，她感慨萬千地表示，「最近常常覺得，成為南枝的時光，就像一場夢」。

非科班出身並未成為障礙，反而讓李思潼更依賴「體驗派」的笨功夫。為了還原劇中飢荒年代的滄桑感，她曾堅持一周每天僅吃一頓飯，瘦到顴骨突出，只為求生理上的真實感。

此外，為了貼合謝南枝這個「替人寫信、因恩守信」的角色，她長期泡在潮汕檔案館中，翻閱泛黃的舊信件，甚至刻意模仿民國女性的握筆姿勢與書寫力道。這種對細節的極致追求，讓她在銀幕上的一舉一動都充滿了時代的厚重感。

片中最令人揪心的經典一幕是謝南枝在監獄中讀信的無台詞片段。李思潼僅靠眼神的流轉與睫毛的輕顫，便將那份壓抑半生的痛苦與釋然展現得淋漓盡致。據劇組透露，導演喊卡後，她已因過度投入而哭到幾乎缺氧。

媒體與影評人普遍評價，李思潼的表現證明了「真誠」才是表演的必殺技。她不僅演出了謝南枝的體面與沉默，更演出了潮汕女性骨子裡的力量。隨著李思潼即將於今年6月大學畢業，外界對這位「財大女神」是否會正式進軍演藝圈充滿了期待。

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