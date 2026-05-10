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周迅「邪修減肥」招式曝光 1頓飯吃1小時 網：比斷食靠譜

娛樂新聞組／綜合報導
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周迅自曝一頓飯會吃一個小時：「慢慢吃，又能解饞，又不會胖」。（取材自微博）
周迅自曝一頓飯會吃一個小時：「慢慢吃，又能解饞，又不會胖」。（取材自微博）

女星周迅一段「進組女演員的邪修減肥tips」視頻近日在網上炸開了鍋。視頻裡，這位向來以「靈氣」著稱的影后，一本正經地分享了自己的控體重祕訣：一頓飯吃一個小時。「一小時吃飯法」一出，立刻被自動分成兩派的網友推上了熱搜話題，有人調侃這是「邪修」，也有網友表示認同：「細嚼慢嚥本來就有助於控制體重，周公子這招比斷食靠譜多了」。

據網易報導，周迅的視頻一出，不少網友的第一反應是：「這也能叫減肥？」畢竟印象裡，女明星的減肥方式不是「一天只吃一顆蘋果」就是「餓到扶牆走」。周迅這一招「慢慢吃」，乍一看確實有點「邪修」的味道。

但仔細一看，周迅的解釋其實挺實在。她在工作室發布的視頻裡表示：之所以把一頓飯拉長到一個小時，是為了「慢慢吃，又能解饞，又不會胖」。她還特別提到，拍戲期間會把解饞的東西放在早上吃，等於把高熱量的「快樂額度」提前預支了。

有網友爬文發現，醫學上有說法：大腦接收「飽了」的信號，通常需要20分鐘以上。吃得愈慢，留給大腦的反應時間就愈長，自然就不容易吃多。從這個角度看，周迅的「一小時吃飯法」還真有科學依據。周迅工作室則在視頻中強調，這種方式並非節食，而是科學控食。

不過，讓網友們討論更多的是周迅身上的「反差感」，她在鏡頭前纖瘦靈動，卻曾被老友陳坤爆料是「全劇組吃得最慢，但吃得最多」。早前在綜藝「嚮往的生活」裡，她連吃兩碗白米飯的畫面被觀眾截成表情包，直接送上了「飯桶」稱號的往事也被扒出。 

這次「一小時吃飯法」一出，網友們的態度也分成了兩派。有人調侃：「這哪是邪修，這是『慢修』」。也有人表示認同：「細嚼慢咽本來就有助於控制體重，與其餓到抓狂，不如學周公子試試吃得慢一點」。

周迅

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