我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓全美最大銀行深陷緋聞和公關危機的男子 究竟何許人也？

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

向太轟小兒子女友 表態「這輩子都不會認她」

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
向華強（左）和向太是香港的影視大亨。（取材自微博）
向華強（左）和向太是香港的影視大亨。（取材自微博）

香港影壇大哥向華強與妻子向太（陳嵐）多年來累積驚人財富，外界屢傳家族身家超過2000億台幣（約63億美元），而向家未來接班與資產安排，也一直是話題焦點。近日向太談及家族規畫時，罕見同時聊到兩名兒子的感情與財產安排，對大兒媳郭碧婷讚譽有加，卻對二兒子向佑的另一半態度強硬，直言：「這輩子都不會認她（當媳婦）。」

向太透露，自己與向華強早已著手規畫家族資產，並成立信託機制，希望避免下一代因衝動或判斷失誤影響家業。她坦言，兩個兒子未來都不會直接掌管龐大財產，而是交由更適合的人協助管理，其中最受信任的人選正是郭碧婷。

她表示，郭碧婷個性穩定、處事成熟，這些年相處下來讓她十分放心，因此家族信託相關安排，也決定由郭碧婷負責管理。此外，向太也提到，自己收藏多年的珠寶，未來將留給孫子、孫女，希望資產能一路延續到下一代。

相較於談起郭碧婷時滿是稱讚，向太面對向佑的感情狀況則語氣明顯轉趨嚴厲。她透露，向佑目前交往的女友年紀比他大，但兩人在一起後，兒子的生活狀態並未變得更積極，反而持續「躺平」，更逐漸與家人疏離，情緒與脾氣也出現變化。

向太直言，自己看媳婦從不在乎外表或年齡差距，她真正重視的是對方是否能帶給另一半正面影響、讓對方願意成長。她認為，向佑如今變得消極，與女友相處模式脫不了關係，因此難以認同這段感情。

她甚至表明，即使未來向佑堅持結婚，自己也不會改變立場，拒絕承認對方身分，可說是還未進門就迎來婆媳關係決裂的地步。

香港

上一則

觀影說劇／「給阿嬤的情書」太催淚 票房史詩式逆襲

下一則

文章開麵館 馬伊琍低調現身力挺 網讚「教科書級前妻」

延伸閱讀

李連杰上段婚姻拋妻棄子？ 向太：他淨身出戶 對自己摳門

李連杰上段婚姻拋妻棄子？ 向太：他淨身出戶 對自己摳門
孫楊前女友長文吐槽孫楊媽媽：有她在 我覺得自己像小三

孫楊前女友長文吐槽孫楊媽媽：有她在 我覺得自己像小三
經超慘遭小三反咬 網笑他「如懿傳被渣，今生來渣人」

經超慘遭小三反咬 網笑他「如懿傳被渣，今生來渣人」
55歲鍾麗緹拚生子 小12歲夫「靠科技也要當爸」遭砲轟 女神發聲力挺

55歲鍾麗緹拚生子 小12歲夫「靠科技也要當爸」遭砲轟 女神發聲力挺

熱門新聞

吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07
「末代皇帝」迎向 40 週年全新4K磅礡再臨、修復版讓「色彩覺醒」。圖／甲上娛樂提供

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

2026-05-08 12:25
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
謝金燕(左)化身最美女警。（圖／傲嬌浪潮 Pride Wave提供）

最美女警藏了13年「女神」淨化抓人 中空裝辣暈全場

2026-05-04 03:30

超人氣

更多 >
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認
福州到紐約 86歲母的跨洋人生

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事

日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程