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太甜了…李現變身張婧儀「私人攝影師」 網喊：想看手機裡照片

娛樂新聞組／即時報導
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李現在拍戲空檔當起張婧儀「專屬攝影師」。(取材自微博)
李現在拍戲空檔當起張婧儀「專屬攝影師」。(取材自微博)

大陸男星李現與張婧儀合作的新劇「霧里青」正在熱拍，近日一組片場花絮引爆網路。李現被拍到在休息期間化身「專屬攝影師」，用私人手機為張婧儀拍照，過程中還蹲下身子捕捉最佳角度，兩人超甜互動讓「淵霧CP」戲外甜度再升級，話題閱讀量瞬間飆升，被網友盛讚為「現偶氛圍感天花板」。

從「霧里青」劇組路透畫面中可見，戴著金絲眼鏡的李現，手持手機專注地為張婧儀拍照。過程中，張婧儀並未刻意擺拍，僅是以隨性的風衣造型搭配慵懶捲髮站立，舉手投足間盡顯文藝氣息。李現則毫無明星架子，認真調整角度，眼神中流露出的「痞帥」與溫柔，讓現場充滿了如電影般的曖昧敘事感。

這一幕互動被粉絲戲稱，「孟弗淵（劇中角色）的相機沒白帶，戲裡沒拍完的，戲外全補上了」。更有細心網友發現，李現使用的是私人手機，此舉拉近了兩人的親密感。

「霧里青」改編自高人氣禁忌暗戀小說，講述科技總裁孟弗淵（李現飾）對弟弟的女友陳清霧（張婧儀飾）隱忍長達六年的深情。劇中孟弗淵常以相機記錄心上人的日常，而戲外的拍照互動，恰好精準呼應了角色設定，讓觀眾直呼「這分明是現實版暗戀照進現實」。

事實上，這對「高幹文天選CP」的默契早已在先前合作的精品短片中初見端倪。當時兩人以陶藝互動、雨中撐傘等張力十足的畫面出圈，被視為「霧里青」的最強預熱。

隨著拍照花絮與「斜坡托舉吻」等路透接連曝光，網路反響極其熱烈。大批網友在社群平台留言，「這對CP的臉簡直是『淨化內娛』，質感太高級了」、「求李現把手機裡的照片發出來，這才是我們想看的福利」。

更有不少原著書粉表示，李現的熟男蘇感與張婧儀的清冷氣質完美契合，紛紛喊話平台「邊拍邊播，一天都等不了」。目前該劇在待播榜單熱度持續蟬聯前五，憑藉戲外自然流露的甜蜜氛圍，已提前預定2026年度爆款現偶的寶座。

李現(左)與張婧儀曾為精品品牌拍過宣傳片。(取材自微博)
李現(左)與張婧儀曾為精品品牌拍過宣傳片。(取材自微博)

李現

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