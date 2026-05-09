傳被綁架、祕密生子…李金銘消失10個月後 發「這個表情包」回應

李金銘在全平台停更近10個月後，終於更新動態。(取材自微博)

曾演過「愛情公寓」的大陸女演員李金銘自2025年7月起突然消失於公眾視野，各社群平台全面停止更新，引發網民對其「被綁架」、「祕密生子」等種種猜測。在神隱長達10個月後，李金銘日前突然以一個「攤手」表情包登上熱搜，相關話題引發熱議。

這場長達近一年的「尋人啟事」始於2025年7月底。當時，李金銘的微博 、抖音 等平台全數斷更，IP屬地資訊也隨之消失，引起粉絲不安。隨後，網上一度出現「緊急尋人」假消息，甚至猜測她遭遇人身安全問題。

面對第一波流言，李金銘曾於2025年10月短暫發文，表示自己「只是跑出去玩啦」，試圖平息風波。但因她後續仍未恢復直播與演藝工作，相關傳言並未停止。2025年底，有網友稱偶遇李金銘，指她「衣著寬鬆、身形圓潤」，進而衍生出「懷孕待產」的傳聞。

今年1月7日，李金銘二度回應，直言「沒情況，只是圓呼了些」，強調只是想休息。今年5月8日，她再次以「攤手」表情包表達無奈。這已是她第三次針對「神隱」進行被動闢謠。

據悉，李金銘最為大眾熟知的代表作莫過於經典情景喜「愛情公寓」系列。在劇中，她飾演古靈精怪、數學極差卻心地善良的「陳美嘉」，憑藉那句標誌性的台詞「我一口鹽汽水噴死你」走紅，成為許多人的青春回憶。

除了「愛情公寓」，李金銘還演過都市情感劇「幸福最晴天」、古裝劇「醫館笑傳2」，並在安徽衛視「周日我最大」擔任主持人。近年來，她積極轉型，曾在電商直播領域取得不俗成績，但也因高強度工作多次表達過疲憊。目前看來，李金銘仍沉浸在自己的休假節奏中，何時全面復出尚是未知數。