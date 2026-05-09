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「57吾妻」？白敬亭潮牌「甜蜜應援」章若楠 網抓包：隔空示愛

娛樂新聞組／即時報導
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白敬亭被指藉著發表潮牌新品時，向章若楠「隔空示愛」。(取材自微博)
白敬亭被指藉著發表潮牌新品時，向章若楠「隔空示愛」。(取材自微博)

由楊洋、章若楠主演的古裝武俠劇「雨霖鈴」即將開播。隨著新劇進入播出倒數，章若楠與「難哄」搭檔白敬亭的緋聞再度成為關注焦點。網友發現，白敬亭近日發表旗下潮牌新品時，多處細節竟與章若楠「巧合」共振，引發外界揣測是在「隔空示愛」。

「雨霖鈴」釋出最新預告之際，白敬亭經營的個人品牌GOODBAI宣布與CASIO推出聯名表款。然而，這場看似單純的商業發布卻被眼尖的網友發現「含糖量超標」。

首先，白敬亭刻意挑選在5月7日上午10點公布新品，數字「57」被解讀為諧音「吾妻」；更巧的是，發布時間與章若楠粉絲超話中預告「雨霖鈴」片花的時間點幾乎重合，被視為一種低調卻強大的「甜蜜應援」。

此外，聯名表款附贈的玩偶也暗藏玄機，其穿搭風格與章若楠過去曾公開亮相的私服高度雷同，這種「隔空示愛」的精巧安排，讓不少長期關注「難哄」CP的粉絲直呼，「白敬亭這是在明牌告白吧」、「白敬亭太會了」、「趕快官宣吧，這對顏值真的絕配」。

面對這波接二連三的「巧合」，也有部分冷靜派網友持保留意見，認為這僅是單純的品牌行銷策略，或者是為了新劇開播所做的「合約情侶」宣傳。更有甚者，部分宋軼的粉絲對於白敬亭頻繁與章若楠傳緋聞感到不滿，認為其處理感情態度曖昧，讓這場「三角傳聞」在網上火藥味十足。

章若楠主演的古裝武俠劇「雨霖鈴」即將開播。(取材自微博)
章若楠主演的古裝武俠劇「雨霖鈴」即將開播。(取材自微博)

章若楠 白敬亭

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