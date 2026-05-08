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向太砲轟小兒子女友「姐弟戀不上進」：絕不認她

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向太砲轟小兒子女友「姐弟戀不上進」：絕不認她

記者廖福生／即時報導
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向華強（左）和向太是香港的影視大亨，身家超過500億港幣。(摘自微博)
向華強（左）和向太是香港的影視大亨，身家超過500億港幣。(摘自微博)

香港影壇大哥向華強與妻子向太（陳嵐）多年來累積驚人財富，外界屢傳家族身家超過500億港幣(約63億美元)，而向家未來接班與資產安排，也一直是話題焦點。近日向太談及家族規劃時，罕見同時聊到兩名兒子的感情與財產安排，對大兒媳郭碧婷讚譽有加，卻對二兒子向佑的另一半態度強硬，直言：「這輩子都不會認她（當媳婦）。」

向太透露，自己與向華強早已著手規劃家族資產，並成立信託機制，希望避免下一代因衝動或判斷失誤影響家業。她坦言，兩個兒子未來都不會直接掌管龐大財產，而是交由更適合的人協助管理，其中最受信任的人選正是郭碧婷。

她表示，郭碧婷個性穩定、處事成熟，這些年相處下來讓她十分放心，因此家族信託相關安排，也決定由郭碧婷負責管理。此外，向太也提到，自己收藏多年的珠寶，未來將留給孫子、孫女，希望資產能一路延續到下一代。

相較於談起郭碧婷時滿是稱讚，向太面對向佑的感情狀況則語氣明顯轉趨嚴厲。她透露，向佑目前交往的女友年紀比他大，但兩人在一起後，兒子的生活狀態並未變得更積極，反而持續「躺平」，更逐漸與家人疏離，情緒與脾氣也出現變化。

向太直言，自己看媳婦從不在乎外表或年齡差距，她真正重視的是對方是否能帶給另一半正面影響、讓對方願意成長。她認為，向佑如今變得消極，與女友相處模式脫不了關係，因此難以認同這段感情。

她甚至表明，即使未來向佑堅持結婚，自己也不會改變立場，拒絕承認對方身分，可說是還未進門就迎來婆媳關係決裂的地步。

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