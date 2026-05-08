聯手張藝謀…王菲隔23年獻聲電視劇 秦腔「主角」霸熱搜

王菲時隔23年再為電視劇獻聲。（取材自微博）

王菲 時隔23年再為電視劇獻聲；她為張藝謀監製的電視劇「主角」獻唱同名主題曲日前全平台上線，首次融入陝西方言與秦腔戲腔，空靈嗓音被網友稱為「王丫兒」式演繹。這是王菲時隔23年再度為電視劇獨唱OST（主題曲），瞬間霸占熱搜榜。

王菲繼2022年電影「萬里歸途」後，時隔四年再度獻唱影視OST，也是自2003年「天龍八部」主題曲「寬恕」以來，23年來首次為電視劇演唱主題曲。此次合作是王菲與張藝謀繼2002年電影「英雄」主題曲「頌英雄」後的第二次聯手，相隔24年再度合作，被稱作「世紀級回歸」。

「主角」歌曲由賴婷作詞、范煒作曲，王菲在演唱中融入陝西方言與秦腔元素，並採樣陝西民歌「月亮爺」，將空靈嗓音與非遺戲曲深度融合，詮釋劇中主角憶秦娥作為秦腔名伶的跌宕人生與藝術堅守。歌曲上線不久就炸上了熱搜，網友集體喊「爺青回+王炸組合雙重暴擊」。

MV裡的王菲穿著米白色高定長裙，仙氣飄飄又不失莊重；鏡頭下她閉眼吟唱，每個表情都恰到好處，有網友嘆「這狀態哪裡像54歲的人啊」。

工作人員透露，王菲在演唱前一周到西安體驗秦腔文化，跟著老藝人學發音、練身段，還特意學了陝西方言，錄製時她全程站著唱，一練就是8小時，中間只休息兩次，連製作人都誇她「專業到極致」。副歌部分，她把秦腔的蒼涼感和自己的空靈聲線完美融合，尾音轉音處理得行雲流水，陝西方言念白更是字正腔圓，一句「戲台子上，誰不是主角」聽得人雞皮疙瘩掉一地。

評論區有網友激動大喊：「天后一開口就是王炸。秦腔戲腔太絕了，這23年沒白等」，也有陝西網友點讚：「陝西方言念白太地道了，王菲這學習能力絕了」。有樂評人評價：「王菲用聲音演繹『戲如人生』，秦腔元素的加入讓歌曲更有厚度，這才是華語樂壇的頂級水準」。

王菲演唱「主角」的京劇造型。（取材自微博）