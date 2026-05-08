我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7號線施工安排複雜 沿線乘客盼MTA加強現場指引

高物價壓力加重 長島蘇福克郡糧食券使用戶增34%

開拍前 張凌赫辭演「許你星河千里」 丞磊臨危救場

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張凌赫「逐玉」暴紅後成吸睛密碼。（取材自微博）
張凌赫「逐玉」暴紅後成吸睛密碼。（取材自微博）

2026年陸劇「許你星河千里」因男主角變動，引發關注。據搜狐娛樂與新浪新聞報導，原定由張凌赫主演，但他因「逐玉」暴紅後檔期緊俏辭演，最終由丞磊「臨危救場」接下該劇。

本劇是由愛奇藝、恆星引力出品的救援懸愛劇。

據報導，「許你星河千里」在開拍前突然換掉男主角，讓不少網友直呼太誇張。這部早早就敲定由張凌赫擔任男主角的西北救援題材劇，眼看劇組準備得差不多、馬上就要開拍，卻突然官宣換人，由丞磊臨時接下這個角色。消息一出，網路上吵成一片。

丞磊「臨危救場」接演「許你星河千里」。（取材自微博）
丞磊「臨危救場」接演「許你星河千里」。（取材自微博）

一邊是劇組早已排好的拍攝計畫，前期搭景、選角、籌備投入不少心力；另一邊則是張凌赫的行程排滿，根本抽不出時間拍攝。沒有衝突爭執，也不是惡意解約，單純就是檔期完全撞上只能辭演，劇組也只好臨時找丞磊來救場。

不過，報導指出，丞磊這回算是接了「燙手山芋」；從古裝美男轉型演硬漢救援隊長，還得頂著「替補」的壓力，稍有不慎就會被拿來和張凌赫做比較。不過看他最近為了角色練得一身腱子肉，甚至要剃寸頭曬高原紅，拚勁讓人佩服。

據春雨影視報導，劇組前期為了這部西北無人區救援劇，光是選角和搭景就耗費了大量心血，不可能因為男主角缺席就無限期推遲。而這部劇最大的看點是敢把鏡頭架進無人區，實打實地去沙漠裡拍救援，光是這份誠意就值得買單。

張凌赫因主演「逐玉」暴紅。(取材自微博)
張凌赫因主演「逐玉」暴紅。(取材自微博)

張凌赫

上一則

眾目睽睽下狂吻 瞿友寧新戲未播先火 李現、張婧儀路透照流出

延伸閱讀

田曦薇傳人鬼戀宋威龍 新劇未官宣先上演搶番位

田曦薇傳人鬼戀宋威龍 新劇未官宣先上演搶番位
張凌赫被拱來台掀口水戰 現身親解「台灣同胞為何愛他」

張凌赫被拱來台掀口水戰 現身親解「台灣同胞為何愛他」
台女迷「粉底液將軍」 陸官媒則欣賞台灣這個硬漢男星

台女迷「粉底液將軍」 陸官媒則欣賞台灣這個硬漢男星
親完臉又親嘴 張凌赫、林允45秒「全自動翻面吻」火了

親完臉又親嘴 張凌赫、林允45秒「全自動翻面吻」火了

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07

超人氣

更多 >
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國
401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅
ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐

ICE突襲郵輪逮28人 多是亞裔 他們因這行為面臨驅逐
曾幫馬斯克生孩子的保守派網紅跟MAGA翻臉而大爆內幕

曾幫馬斯克生孩子的保守派網紅跟MAGA翻臉而大爆內幕
白宮發言人李維特曬新生女兒照 名字揭曉

白宮發言人李維特曬新生女兒照 名字揭曉