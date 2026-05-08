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迪麗熱巴化妝品廣告「崩臉」 被吐槽毫無說服力

娛樂新聞組／即時報導
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迪麗熱巴在廣告中臉部浮腫，外加濾鏡開超重，狀態與保養品訴求的「緊緻」功效呈反比。...
迪麗熱巴在廣告中臉部浮腫，外加濾鏡開超重，狀態與保養品訴求的「緊緻」功效呈反比。（視頻截圖）

女星迪麗熱巴近年不時因工作勞累、妝髮或拍攝濾鏡，被網友稱蘋果肌過於飽滿、臉部浮腫鬆垮的「崩臉」狀態，甚至在2025年出席巴黎活動時生圖遭酸「膠感重」。然而，這多半被粉絲歸咎於燈光與高清攝影的影響，異域風情的五官在不同造型下易產生落差，而非實質的嚴重老化。

迪麗熱巴曾憑藉主演的「三生三世枕上書」、「長歌行」、「你是我的榮耀」等爆款劇躍為頂流，近來她推出「梟起青壤」、「白日提燈」收視卻都不如預期，聲勢大跌。近日她為代言品牌克蘭詩拍攝全新廣告狀態更是顏值崩壞，迪麗熱巴在廣告中臉部浮腫，外加濾鏡開超重，狀態與保養品訴求的「緊緻」功效成反比，被網友吐槽毫無說服力。不僅如此，近來外網頻頻謠傳迪麗熱巴已被替身取代，如今連中國網友也開始議論，在品牌小紅書留言區質疑，廣告中根本不是迪麗熱巴本尊。

網友說，這並不是迪麗熱巴第一次被吐槽「臉崩」了。上個月迪奧線下活動時候的一些路透照片，也說不上精緻，當然和醜無關，只是狀態看上去腫腫的。再早一點的春晚，迪麗熱巴出場的時候收視率是高的，但爭議也滿大；還是腫的不像她。但春晚那次粉絲都說是化妝師的鍋；舞台的燈光本來就吃妝，那化妝師又給迪麗熱巴整了個低飽和度的妝容，肯定不好看的啊。

還有迪奧活動也是，還是那個化妝師，給迪麗熱巴畫了上揚的眼尾，依舊不適合她。

網友表示，迪麗熱巴也多次憑藉紅毯出圈，幾乎是每次出現都要美上熱搜的程度。所以現在稍微出現一些崩圖，就會導致部分網友和路人覺得她變了...。實際上隨著年齡的增長，沒人會不變的。迪麗熱巴早已經不是那個20出頭的小女孩了，沒變化才是假。

迪麗熱巴在廣告中臉部浮腫。（取材自微博）
迪麗熱巴在廣告中臉部浮腫。（取材自微博）

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